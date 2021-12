Insgesamt rund 16,3 Millionen Euro wird die Erweiterung der Silcherschule in Endersbach nach aktuellsten Prognosen kosten – das sind noch einmal rund 1,5 Millionen Euro mehr als in der Finanzplanung vorgesehen. In seiner Sitzung am Donnerstagabend (17.12.) fasste der Weinstädter Gemeinderat dennoch einstimmig einen Baubeschluss.

2022 soll ein Interimsgebäude errichtet werden

Der Plan: 2022 soll zunächst ein Interimsgebäude für zwei Schulklassen an der Theodor-Heuss-Straße