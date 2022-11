Action bestätigt Eröffnung am 1.12. in Weinstadt - und sucht noch Mitarbeiter

Eigentlich sollte die neue Filiale des Non-Food-Discounters Action im Endersbacher Kalkofen schon seit vier Wochen geöffnet haben: Das erste bekanntgegebene Datum konnte aber nicht eingehalten werden. Das sorgte auch beim zweiten Eröffnungsdatum, Donnerstag, 1. Dezember, für einen gewissen Vorbehalt. Jetzt hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekanntgegeben: Am kommenden Donnerstag (1.12.2022) um 9 Uhr macht der neue Laden tatsächlich auf.

Stellvertretender Filialleiter gesucht

Wer sich jetzt allerdings auf große Rabatt-Aktionen bei den ohnehin schon sehr günstigen Produkten freut: Zwar sollen die Kunden zur Eröffnung eine große Einkaufstasche geschenkt bekommen, ansonsten werde es aber keine besonderen Verkaufsaktionen am Eröffnungstag geben, so eine Sprecherin des Unternehmens.

Auch wenn es diese Woche schon losgeht: Für die rund 735 Quadratmeter große Verkaufsfläche sucht Action noch zusätzliche Mitarbeiter. Es wird unter anderem noch ein stellvertretender Filialleiter gesucht, lässt sich einer Stellenanzeige des Unternehmens entnehmen. Zwischen 15 und 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Voll- und Teilzeit habe man inzwischen für den Standort in Endersbach gewinnen können, so die Pressemitteilung.

Immer mehr Action-Filialen machen auf

Bisher genießt die niederländische Kette, die unter anderem Produkte aus den Bereichen Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug oder auch Haushaltswaren verkauft, in Deutschland noch einen gewissen Seltenheitswert. Das scheint sich aber im Moment zu ändern, auch die Neueröffnung in Endersbach in der Kalkofenstraße 7 ist als Teil der deutschlandweiten Expansion zu verstehen.

In der Zeit, in der die Filiale in Endersbach noch vergeblich auf ihren neuen Güter-Aufzug gewartet hat und deshalb nicht direkt öffnen konnte, haben in der weiteren Stuttgarter Umgebung gleich noch zwei weitere Standorte neu aufgemacht: nämlich in Ludwigsburg und in Sindelfingen (wir berichteten).