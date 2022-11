Action-Filiale in Weinstadt: Geschäftsführer gibt Update zur Neueröffnung

Nachdem vor rund einer Woche bekannt wurde, dass sich die ursprünglich für Donnerstag, 3. November, geplante Eröffnung der neuen Action-Filiale im Endersbacher Kalkofen noch um knapp einen Monat verschieben würde, hat sich nun der Discounter selbst in einer Pressemitteilung zur Neueröffnung in Weinstadt geäußert.

Geschäftsführer hält den Standort für ideal

Das Unternehmen bestätigt darin noch einmal, dass die Filiale am Donnerstag, 1. Dezember, eröffnet werden soll. Der neue Standort des Non-Food-Discounters in der Kalkofenstraße 7 bietet dann eine Verkaufsfläche von 741 Quadratmetern. Heiko Großner, Geschäftsführer von Action Deutschland, freut sich laut Mitteilung über die neue Filiale.

„Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kund/-innen ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze“, so der Geschäftsführer. Der Standort sei zudem sehr gut erreichbar und zeichne sich durch die zentrale Lage aus. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr.

Großes Sortiment, niedrige Preise

Das Team umfasst laut Action zwischen 15 und 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit und sucht weiterhin Verstärkung.

Action betreibt mittlerweile über 450 Standorte in Deutschland. „Mit der Eröffnung in Weinstadt-Endersbach setzen wir unseren Expansionskurs fort und etablieren die Marke Action weiter auf dem deutschen Handelsmarkt. Unser Ziel ist es, im gesamten Bundesgebiet weitere attraktive Standorte zu erschließen“, so Großner. „Wir bieten ein überraschendes, abwechslungsreiches Sortiment und überzeugen mit äußerst niedrigen Preisen.“

Grüner Strom und recyclingfähige Verpackungen?

Dabei gibt sich der Discounter auch noch umweltbewusst: Als einer der führenden Non-Food-Discounter sehe sich Action in der Verantwortung, kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produkte, der Lieferkette und CO2-Bilanz zu arbeiten, so die Mitteilung: „Im Fokus der strategischen Ausrichtung stehen die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung - sowohl was das Sortiment als auch die Gestaltung der Filialen betrifft.“

Alle Action-Märkte sollen demnach bis Ende 2022 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Im Jahr 2021 seien bereits 70 Prozent der Holzprodukte und 86 Prozent der Baumwollprodukte aus „nachhaltigeren Quellen“ bezogen worden. In seiner Verpackungsstrategie habe Action zudem festgelegt, bis Ende 2022 die Verpackungen aller Eigenmarken recyclingfähig zu machen.