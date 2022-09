Alarm in Wilhelmine-Canz-Zentrum: Feuerwehr Weinstadt rückt aus (28.9.)

Wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage ist am Mittwoch, 28. September 2022, die Feuerwehr Weinstadt gegen 16 Uhr benachrichtigt worden. Einsatzort war das Wilhelmine-Canz-Zentrum in der Grunbacher Straße in Großheppach, eine stationäre Pflegeeinrichtung mit Wohnungen für Betreutes Wohnen. Unterwegs waren fünf Einsatzfahrzeuge und rund 30 Feuerwehrleute.

Vor Ort angekommen wurde laut Pressebericht der Feuerwehr bei der Erkundung der betroffenen Wohnung festgestellt, dass der Rauchmelder aufgrund von angebranntem Essen ausgelöst hat. Nachdem der Bereich gründlich abgesucht und die Wohnung durchgelüftet wurde, war der Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt wieder beendet.