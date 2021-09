Die Stettener Mutter Tanya Kasa und ihre Bürgerinitiative sind am Ziel angelangt: An diesem Donnerstag (8.9.) wird die neue Ampel für Fußgänger (und Radfahrer) an der Landesstraße zwischen Endersbach und Strümpfelbach in Betrieb genommen. Insbesondere Schulkinder aus Kernen auf dem Weg ins Bildungszentrum in Weinstadt sollen die Straße im neuen Schuljahr sicher queren können. Dafür hatte sich die Initiative seit 2018 ausdauernd starkgemacht. Die 112 000 Euro für die Ampel finanziert das Land