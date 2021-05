Am Montagmorgen, dem ersten Tag, an dem die „Bundesnotbremse“ außer Kraft gesetzt ist, herrscht gute Laune in der Endersbacher Einkaufsstraße. Erika Bürkle, die gute Seele der „Bohne“, strahlt jedenfalls, als sie die Stamm- und Laufkunden begrüßt, die sich bereits vor Ladenöffnung geduldig vor dem Eingang aufgereiht haben. Herrscht überall so gute Laune? Unsere Redaktion hat die Stimmung im Weinstädter Stadtteil eingefangen.

Trotz der Freude über die Gäste – das Mitnehmangebot bleibt