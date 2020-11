Auch in Zeiten von Streamingdiensten wie Netflix und Co. hat Gioele Viola einen großen Traum: dass sein eigener Film im Kino läuft. Der 25-jährige Schauspieler aus Endersbach, der schon in mehreren TV-Produktionen sowie im Kinofilm „A Gschicht über d’Lieb“ zu sehen war, hat jetzt sein erstes Drehbuch geschrieben. Mit unserer Zeitung hat er über seine großen Pläne und die schwierige Corona-Zeit gesprochen – und auch darüber, dass es ihn manchmal ärgert, immer den Klischee-Italiener spielen zu