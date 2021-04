Mehr als 80 Menschen haben am Mittwochabend die Gelegenheit genutzt und an einer digitalen Lesung der Bestsellerautorin Alice Hasters teilgenommen. Die Lesung im Livestream, die von der Stadtbücherei Weinstadt in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten veranstaltet wurde, dauerte rund anderthalb Stunden und bot neben Einblicken in das Werk auch die Möglichkeit, Alice Hasters Fragen zu stellen. Dabei kam es allerdings auch zu einer rassistischen Bemerkung.

Das erste Werk ist ein