Auto rollt bei Endersbach in die Rems

Ein Geländewagen ist am Dienstagabend (30. März) an der Birkelspitze bei Endersbach unweit der dortigen Gartenschau-Station in der Rems gelandet. Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatte der 52-Jährige Besitzer des Wagens das Auto am Ufer abgestellt, allerdings vor dem Aussteigen nicht die Handbremse angezogen.

Der Jeep rollte daraufhin laut Polizei ohne Insassen die Böschung hinab und in die Rems hinein, in deren Wasser er bis zur Hälfte verschwand. Verletzt wurde dabei niemand. Auf einem Video, das von dem Unfall kursiert, ist allerdings zu sehen, wie das Auto bereits im Wasser noch mehrere Meter weit fährt - und zwar mit einer Person auf dem Fahrersitz, die schließlich aussteigt, als der Wagen im Wasser zum Stehen gekommen ist.

Die Bergung gestaltet sich schwierig

Zahlreiche Schaulustige verfolgten im Anschluss die Bergung durch ein Abschleppunternehmen. Auch die Weinstädter Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen zum Einsatzort gefahren und half mit.

Auch die Feuerwehr hilft mit. © Gabriel Habermann

Die Feuerwehrleute standen auch bereit, um im Falle eines Austritts von Betriebsstoffen wie Benzin oder Öl eine Ölsperre auf der Rems einzurichten. Das Auto hielt aber glücklicherweise dich - und konnte, wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion um 19.45 Uhr mitgeteilt hat, schließlich "ohne größeren Schaden geborgen werden".