Autowaschanlage in Weinstadt: Feuerwehr löscht brennenden Staubsauger

Die Feuerwehr Weinstadt war am Samstag (7.1.) in Beutelsbach im Einsatz. Laut Pressesprecher Tim Maier hatte ein Staubsauger einer Autowaschanlage gebrannt.

Feuerwehr mit neun Kräften im Einsatz

Alarmiert wurde die Freiwillige Feuerwehr um 12.49 Uhr. Mit einem Löschgruppenfahrzeug und neun Einsatzkräften rückte die Truppe zum Waschpark in der Daimlerstraße in Beutelsbach aus. "Vor Ort wurde der Sauger mit einem Rohr unter Atemschutz abgelöscht und auf Glutnester kontrolliert", so Maier.