Barrierefreiheit, Preise, Hygiene: Seniorenrat besucht Gastronomen in Weinstadt

Gibt es ein günstiges Tagesgericht? Gibt es auch kleinere Portionen? Sind Lokal und Toiletten barrierefrei zugänglich? Wie viel kostet die Apfelschorle? Sind die Mitarbeiter freundlich? Und ist die Speisekarte gut lesbar? Dies sind nur einige der Punkte, die die Vertreter des Weinstädter Seniorenrats durchgehen, wenn sie in einem Restaurant eine Begehung durchführen.

Trefferia beim Globus-Baumarkt bei älteren Menschen beliebt

Alle vier Jahre vergibt das städtische Gremium die Zertifizierung „Seniorenfreundliche Gaststätte“. Manche Betriebe in Weinstadt sind schon seit über zehn Jahren jedes Mal dabei.

Bei den diesjährigen Kontrollgängen durfte die Presse einmal über die Schultern schauen. Der Vor-Ort-Termin dafür findet in der Trefferia statt, der an den Globus-Baumarkt angegliederten Gastronomie im Kalkofen Endersbach. Wer an Weinstadt und an Gastronomie denkt, der hat dabei vielleicht nicht als Allererstes dieses einer - wie es der Name schon andeutet - Cafeteria ähnelnde Lokal im Kopf. Dennoch: Gerade bei der älteren Generation erfreue sich die Trefferia großer Beliebtheit, sagt Daniel Becker, Leiter der Gastronomie.

Wie sind die Preise? Wie groß die Portionen?

Besonders das Frühstücksangebot sei sehr beliebt: Für fünf Euro gibt es jeden Morgen ein „Heimwerkerfrühstück“, dafür ist immer ein kleines Buffet angerichtet. „Alles sieht immer appetitlich aus“, bewertet Waltraud Bühl, Vorstandssprecherin des Seniorenrats. Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen - ebenfalls zu erschwinglichen Preisen. Bei den Tagesgerichten darf es gerne mal etwas deftiger sein: Heute gibt es Schnitzel, dazu Pommes. Die Gerichte gibt es auch zum Abholen.

Natürlich kommen nicht nur Senioren zum Essen her: Auch die Globus-Mitarbeiter kommen, wenn es nicht zu voll ist, sagt Marktleiterin Martina Steuer. Auch bei Handwerkern sei der Mittagstisch beliebt, bei Eltern mit Kindern – „weil wir glutenfreie Pommes haben“, sagt Daniel Becker -, bei Firmen-Events, auch Vorstellungsgespräche hätten im Gastraum schon stattgefunden.

Erste Zertifizierung 2010

Die Zertifizierung zur „Seniorenfreundlichen Gaststätte“ nimmt die Globus-Gastronomie durchaus ernst. Daniel Becker schätzt, dass die erste Zertifizierung 2010 stattgefunden haben dürfte - damals war die Trefferia noch viel kleiner. Erst vor ein paar Jahren wurde hier groß um- und ausgebaut. Seitdem war das Lokal in jedem Zertifizierungsdurchlauf dabei. An einer Wand hängt das bald ablaufende Zertifikat der letzten Runde. Dieses hat der Seniorenrat vor der Corona-Pandemie ausgestellt.

„Es hat schon eine große Bedeutung“, findet Martina Steuer. „Gerade morgens sind es bei uns 40 Prozent Senioren“, ergänzt ihr Kollege. Da sei man durchaus bestrebt, den Service auch auf die Bedürfnisse älterer Menschen abzustimmen.

Betreiber versuchen, Verbesserungsvorschläge gleich umzusetzen

Für Waltraud Bühl und Ingrid Flindt, die die diesjährige Begehung durchführen, passt soweit alles: Die Speisekarte gibt es in Großdruck gleich an mehreren Stellen, die Öffnungszeiten, Portionsgrößen und Preise gefallen. Und, ganz besonders wichtig: Wirklich alles ist barrierefrei zugänglich. Es gibt eine große, behindertengerechte Toilette, alle Durchgänge sind breit genug für Rollator- und Rollstuhlfahrer. Direkt vor dem Markt gibt es mehrere Behindertenparkplätze.

Wurde in früheren Jahren bei den Kontrollen denn schon etwas bemängelt? Eine zusätzliche Garderobe habe man auf eine Rückmeldung des Seniorenrates einmal angeschafft, sagt die Marktleiterin. Insgesamt sei man in der Trefferia bemüht, Anmerkungen von Gästen ernst zu nehmen und Verbesserungsvorschläge direkt umzusetzen. Bei Dingen wie Garderoben, Filzgleitern und Co. hat die Globus-Baumarkt-Gastronomie natürlich einen Heimvorteil: Sie sitzt direkt an der Quelle.

Auch bei der Hygiene schaut der Seniorenrat hin

Doch auch das Thema Hygiene spielt bei der Zertifizierung durch den Seniorenrat eine große Rolle. Schließlich sollen die Zertifikate die Adressen in Weinstadt auszeichnen, wo man jeden Ratsuchenden guten Gewissens hinschicken kann, erklärt die Vorstandssprecherin des Seniorenrats. Damit kommt der Kontrollgang zu Martina Steuers und Daniel Beckers Lieblingsthema, könnte man fast sagen: Stolz zeigt die Marktleiterin die Küche, die Umkleiden, den gekühlten Abfallraum, sogar die Putzkammer.

Hier sei es immer absolut sauber, betont sie: „Unser Unternehmen achtet sehr auf Hygiene.“ Das „Herzstück“ der Trefferia, wie Daniel Becker es nennt, ist auch nicht etwa die Küche, die Ausgabe oder der Gastraum: Nein, es ist eine Wand, die über fast die gesamte Höhe und Breite vollhängt mit Hygiene-Dokumentationsplänen.

Rund 50 Lokale in Weinstadt als "seniorenfreundlich" zertifiziert

Der Gastronomie-Leiter legt dem Seniorenrat auch mehrere Ordner mit der Dokumentation des HACCP-Konzeptes vor: Manche Kontrollen, die der Gefahrenanalyse dienen und sich auf verschiedene „kritische Kontrollpunkte“ wie zum Beispiel Tiefkühlschränke oder die Gartemperatur der Lebensmittel fokussieren, werden mehrmals täglich durchgeführt. Eine ganze Menge bürokratischer Aufwand.

Waltraud Bühl und Ingrid Flindt sind zufrieden und setzen noch ein Häkchen auf ihrer Liste. Die Trefferia ist damit eine von rund 50 Gaststätten, die in Weinstadt als besonders seniorenfreundlich zertifiziert sind. 2024 ist der Einzelhandel dran.