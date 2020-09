Nach dem Ärger über den Bauschutt an der Ecke Rommelshauser Straße/Lußackerweg am Endersbacher Ortsrand hat Anwohner Michael Eick mit seiner Frau Tina und einer guten Bekannten aus Kernen am Samstag, 19. September 2020, aufgeräumt. Die Aktion fand am „World Cleanup Day“ statt.

Verschmuddelte Fläche

„Jeden Tag, wenn ich an der völlig verschmuddelten Fläche an der Rommelshauser Straße vorbeigegangen bin, habe ich mich geärgert“, schreibt Eick in seiner Pressemitteilung. Ein