Benefiz-Abend in Weinstadt: Erste Mack-Music-Night mit mehr als 500 Besuchern

In der neuen Rauschenberger-Eventlocation „Heppach 80“ an der B 29-Auffahrt in Weinstadt-Endersbach hat am Samstagabend, 25. März 2023, die erste „Mack-Music-Night“ des Kiwanis-Clubs Stuttgart stattgefunden. Der gemeinnützige Stuttgarter Verein, bei dem auch Remstal-Markt-Chef Rocco Capurso und Jörg Rauschenberger Mitglied sind, finanziert über Benefiz-Veranstaltungen wie dieser rund zehn langfristig angelegte Projekte, mit denen in der Region Stuttgart Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen geholfen werden soll.

Bei der „Mack-Music-Night“ traten „Soffie & Band“ auf. Die Nachwuchsmusiker spielten im ersten Teil des Konzerts ihre eigenen Kompositionen, im zweiten dann bekannte „Dance“-Songs. Zwischendurch gab es eine Modenschau: Tobias Siewert vom Label „Eine Linie“ arbeitete hierfür mit der Modellagentur S-Models aus Stuttgart zusammen. Natürlich gab es auch jede Menge zu Essen und zu Trinken. Später am Abend legte DJ Tom Drenth auf, bekannt aus den Stuttgarter Diskotheken BOA, Tanzpalast und Perkins Park. Gefeiert wurde bis etwa 2 Uhr in der Nacht.

Die Veranstaltung war ausverkauft, rund 500 Menschen waren gekommen, um Spaß zu haben und dabei etwas Gutes zu tun – so muss ein Charity-Event funktionieren, wenn es nach Kiwanis-Präsident und Fundraising-Veranstaltungsplaner Zoltán Bagaméry geht. Mehr als 30.000 Euro sind nach seinen Angaben bei der ersten Mack-Music-Night eingenommen worden. „100 Prozent des Erlöses fließen in Projekte für Kinder und Jugendliche“, verspricht Zoltán Bagaméry. Möglich ist das indes nur wegen der Sponsoren.

Nicht zuletzt Remstal-Markt-Chef Rocco Capurso hat einen größeren Betrag gestiftet. Allein die Technik für solch ein Konzert würde bei den nötigen zwei Tagen Aufbau mit vier Leuten laut Zoltán Bagaméry mehr als 20.000 Euro kosten. „Wir hatten von allen Seiten Support.“ Klar ist schon jetzt: Es war nicht die letzte Mack-Music-Night in Weinstadt – „im nächsten Frühjahr 2024 kommt die zweite“.