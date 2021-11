Hohe Ölpreise und Steuern, dazu die neue CO2-Abgabe – der Sprit ist so teuer wie lange nicht. Den Zorn der Autofahrer bekommen die Angestellten in der Endersbacher Kult-Tankstelle „Palmer“ aber nicht zu spüren – der richte sich eher gegen Vater Staat, berichtet Geschäftsführerin Sylvia Schurer (49), die den Familienbetrieb in dritter Generation führt. „Die Leute klopfen ihre Sprüche, sie sagen aber auch: Ihr könnt ja nichts dafür.“ Tatsächlich profitieren die Weinstädter selbst nicht von den