Blumen und Seidenblüten: Weinstadt bekommt Pop-up-Store im "Buhl 4undzwanzig"

Mit dem „Buhl 4undzwanzig"-Concept-Store in der Buhlstraße in Beutelsbach hat sich Daniela Illenberger in der Pandemie einen Lebenstraum erfüllt. Der kleine Laden mit den immer wechselnden Produkten von Künstlern und Manufakturen hat sich inzwischen im Ortsbild etabliert.

Einmal in der Woche wird der Laden zum Blumengeschäft

Dem ein oder anderen ist im Winter vielleicht schon die Dekoration am Schaufenster und der Eingangstür aufgefallen, und dass immer wieder auch Blumen und Blüten zum Sortiment gehörten - ab April übernimmt die dafür verantwortliche Floristin einmal in der Woche den ganzen Laden. Am Samstag, 25. März, ab 10 Uhr gibt es eine kleine Eröffnungsfeier fürs Geschäft im Geschäft.

Ruth Müller ist 36 Jahre alt, Mutter zweier kleiner Töchter, und sie liebt Blumen. Eigentlich habe sie es schon immer gewusst, dass sie Floristin werden will, erinnert sie sich. Schon als Kind sei der Besuch im Blumenladen für sie immer ein Highlight gewesen. Nach dem Abitur und einem Freiwilligen Sozialen Jahr habe sie sich dann zwar kurz in eine andere Richtung orientiert - doch dann traute sie sich und machte die Ausbildung zur Floristin. Auch wenn sie weiß, dass die Floristenklassen immer kleiner werden und es auch viel weniger Blumenläden gibt als früher - ihre Berufswahl hat sie nie bereut.

Aus der Elternzeit heraus selbstständig gemacht

Aus der Elternzeit heraus hat sich die 36-Jährige selbstständig gemacht, „Ruth Bloom“ nennt sich ihr kleines Gewerbe. Dafür hat sie sich daheim im Merzlweg 18 eine kleine Werkstatt eingerichtet, es gibt vor dem Haus einen Blumenstand. Im Winter hat die 36-Jährige dort zum Beispiel Kränze angeboten. „Das funktioniert total super“, freut sie sich. „Die Nachfrage ist schon sehr da.“

Dass sie ab April jeden Dienstag das „Buhl 4undzwanzig“ in den „Blütenrausch“ verwandeln wird, passt ihr sehr gut ins Konzept. So kann sie ihre berufliche Leidenschaft mit der Mutterschaft verbinden. Für Ruth Müller ist der Umfang so genau richtig.

Seidenblüten: Ein Trend aus dem hohen Norden

Immer zwischen 9.30 und 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr wird sie ab April in der Buhlstraße 24 frische Schnittblumen, aber auch ihre ganz besondere Spezialität anbieten: Seidenblüten. Diese aus Stoff gefertigten Kunstblumen seien in den nordischen Ländern schon länger ein Trend, der sich auch in Deutschland ausbreiten wird, ist sich die Floristin sicher. Sie bezieht ihre Seidenblüten von einem bestimmten Hersteller, dort habe sie die Qualität einfach überzeugt: Die Blumen sähen täuschend echt aus.

Doch wie sieht es mit der Vielfalt aus? „Im Prinzip alles, was man auf dem Großmarkt kriegt“, freut sich Ruth Müller. Sie habe sich ein bestimmtes Sortiment von verschiedenen Blütensorten ausgesucht: hin zum Sommer mit einem Schwerpunkt auf leuchtende Farben.

Künstliche Blumen kann man viele Jahre lang verwenden

Das Konzept der Blumen aus Stoff gefällt der 36-Jährigen auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit: Anders als Schnittblumen sind sie kein Wegwerfprodukt. Einmal angeschafft, könne man die Seidenblüten bei sorgsamer Handhabung und Lagerung viele Jahre lang verwenden. „An sich sind sie total unempfindlich“, sagt Ruth Müller.

Nur für draußen seien sie nicht geeignet und beim Kauf würde sie den Kunden auch davon abraten, sie über längere Zeit direkt vors Südfenster zu stellen - damit die Sonne die Blüten nicht ausbleicht. Mit nur wenigen Blüten könne man immer wieder einen ganz neuen Look schaffen. Dafür empfiehlt die Floristin, die künstlichen Blüten mit echten Pflanzen und Blumen zu kombinieren.

Im „Buhl 4undzwanzig“ kennengelernt

Ansonsten möchte Ruth Müller in ihrem „Pop-up“-Blumenladen auf saisonale und regionale frische Blumen setzen. Deswegen sei der Dienstag auch der perfekte Tag: Da gebe es zum ersten Mal in der Woche frische Blumen auf dem Großmarkt.

Die Zusammenarbeit mit der „Buhl 4undzwanzig“-Inhaberin sei ganz zufällig zustande gekommen, erzählt Ruth Müller. Kennengelernt haben sich die beiden von Design begeisterten Frauen im Beutelsbacher Concept-Store - sie sei neugierig gewesen und habe sich in Daniela Illenbergers Geschäft einmal umgeschaut. So sei man ins Gespräch gekommen und habe sich schnell besser kennengelernt. Schnell sei klargeworden, dass die jeweiligen Vorstellungen von Design und Trends mehr als kompatibel sind: „Da haben wir wirklich das gleiche Feeling“, sagt die 36-Jährige. „Es ist eine total schöne Zusammenarbeit.“