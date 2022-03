Die Feuerwehr Weinstadt ist am Dienstagmorgen, 8. März, zu einem Brand im Cap-Markt in Beutelsbach gerufen worden. Alarmiert wurde sie um 7.41 Uhr, im Einsatz waren zehn Feuerwehrleute und zwei Fahrzeuge. Erst am Montagabend musste die Feuerwehr in Schnait zu einem Kaminbrand ausrücken - und nun war sie in Beutelsbach gefordert.

Vor Ort rauchte es in dem Supermarkt in der Buhlstraße deutlich aus einem Lichtschacht am Gebäude. Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter stellte