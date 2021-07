Als die HNO-Ärzte Delf-Hagen Taxis und Christos Gkotsis Anfang Mai in die Corona-Impfkampagne eingestiegen sind, war der Ansturm riesig. Kaum schalteten sie donnerstags um 18 Uhr die Termine für die Folgewoche frei, waren die Dosen von Biontech und Co. bereits vergriffen. Böse Mails an die Ärzte waren die Folge. Diese bauten die Kapazitäten aus, impften fortan auch im Testzelt des Apotheker-Ehepaars Grübel direkt vor ihrer Praxis. Seit Mai haben die beiden mehr als 800 Spritzen aufgezogen.