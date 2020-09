Plötzlich kam die Angst: Was ist, wenn wir auch Corona haben? Als die rund 100 Beschäftigten der Firma Dürr am Standort Endersbach erfuhren, dass der Schwiegervater eines Mitarbeiters an Covid-19 erkrankt ist, war die Sorge groß. Das erzählt Alfred Dürr, Gründer und Geschäftsführer des Familienunternehmens.

Einen weiteren Corona-Fall gab es bei der Dürr Austria GmbH, einer Tochterfirma des Weinstädter Unternehmens, das auf Tunnel- und Verkehrstechnik spezialisiert ist. Alfred Dürr