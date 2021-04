Das neue „Smart Living Weinstadt“-Haus in Großheppach sieht von außen noch fast wie eine Baustelle aus: Nur die Blumen vor einer der ebenerdigen Eingangstüren und der Blick durch die Fensterfront in einen hübsch eingerichteten Raum mit Sprossenwand und Gymnastikbällen in der Ecke verrät, dass Eszter Takáts hier die Massage-Praxis „Malve“ betreibt. Im Januar ist die 34-Jährige eingezogen. Von Regelbetrieb kann aber noch lange nicht die Rede sein.

{element}

Seit dem 8. März sind