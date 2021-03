Überglückliche Kundinnen, zufriedene Verkäufer, mitunter aber auch tote Hose. So lief der erste Öffnungstag nach drei Monaten Corona-Lockdown in der Endersbacher Einkaufsstraße.

In der Parfümerie Greis ist am Montagvormittag außer den drei Verkäuferinnen niemand im Laden. „Heute ist Totentanz“, sagt Filialleiterin Yessica Lassas. Sie ist etwas überrascht darüber, dass so wenig los ist: „Nach dem ersten Lockdown standen die Leute Schlange vor dem Geschäft“, sagt sie. Jetzt wirke es