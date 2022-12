Einzelhandel in Weinstadt: Action, Expert und Co. - was hat sich 2022 verändert?

Weinstadt ist ein wichtiger Einkaufsstandort im Remstal: Besonders die Endersbacher Einkaufstraße zieht regelmäßig viele Kunden auch aus den umliegenden Gemeinden wie Kernen oder Remshalden an.

Im vergangenen Jahr haben sich in der Einzelhandelslandschaft einige Veränderungen ergeben. Hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten Schließungen und Neueröffnungen.

Action eröffnet im Kalkofen

Die prominenteste Veränderung in der Weinstädter Einkaufslandschaft ist sicherlich die neue Action-Filiale im Endersbacher Kalkofen, die es seit dem ersten Dezember gibt. Zu Eröffnung standen die Kauflustigen dutzendweise Schlange, auch jetzt noch ist der Andrang groß - die Parkplätze vor dem Geschäft reichen kaum aus.

Der aus den Niederlanden stammende Nonfood-Discounter wirbt mit einem sehr günstigen Angebot an Deko- und Haushaltswarenartikeln, Spielzeug und vielem mehr. Doch die Eröffnung ist nicht die einzige Neuigkeit aus dem Kalkofen dieses Jahr.

Aus Alphatecc wird Expert

Zum ersten Oktober 2022 hat in den Räumlichkeiten des Globus-Baumarkts ein fast schon fliegender Wechsel stattgefunden: Aus dem zu Globus-Baumärkten gehörenden Elektronikmarkt Alphatecc wurde eine Expert-Filiale.

Globus hat deutschlandweit seine Alphatecc-Märkte abgegeben, laut der Pressestelle der "Expert SE" seien alle Mitarbeiter des Alphateccs am Standort Weinstadt übernommen worden, „die gern im Fachmarkt bleiben wollten“.

Schwestern Bachschmidt schließen ihr Geschäft

Auch ein echtes Traditionsgeschäft verliert Endersbach mit dem Jahreswechsel: Die Schwestern Bachschmidt geben ihr Schmuck- und Uhrengeschäft in der Theodor-Heuss-Straße auf. 76 Jahre lang hat sich der Laden im Familienbesitz befunden, Margarete und Soni Bachschmidt haben mehrere Generationen Kunden miterlebt - und einige Überfälle auf ihr Juweliergeschäft.

In den zurückliegenden Jahren haben die beiden das Geschäft immer mehr verkleinert, obwohl es weiterhin gut lief. Seit dem Sommer läuft der Ausverkauf, spätestens Weihnachten 2022 haben sich die Schwestern als letzte Frist gesetzt. Einen Nachfolger für das Geschäft gibt es nicht.

Neuer Blumenladen, Wechsel im Kiosk

Dafür hat in Beutelsbach ein neuer Blumenladen aufgemacht: Suse Mammele, die davor ein Geschäft in Winterbach geführt hat, hat hier im Mai noch einen Neustart vor dem Ruhestand gewagt und den Räumlichkeiten der ehemaligen Gastwirtschaft „Krone“ neues Leben eingehaucht. In Suse Mammeles neuem Geschäft in der Marktstraße gibt es nicht nur Schnittblumen und ausgesuchte Topfpflanzen, sondern auch Geschenkideen wie hübsch bestickte Kissen, Geschirr oder Kerzen).

Außerdem ist Anfang des Jahres aus dem Schreibwarenladen Straubmüller in der Buhlstraße 38 ein Kiosk geworden: Die neue Betreiberin ist Medine Hamiti. Zu kaufen gibt es weiterhin Schreibwaren, allerdings auch Zeitschriften, Getränke und Zigaretten. Außerdem hat der Kiosk eine Lottoannahmestelle.

Schnait hat seine Post verloren

Eine allerdings besonders einschneidende Veränderung hat sich 2022 in Schnait ergeben: Das Lebensmittelgeschäft der Familie Stahl hat im März zugemacht - ein Schritt, der zumindest für die Stadt und die Deutsche Post, die in dem Geschäft einen Schalter betrieb, ziemlich überraschend kam.

Seitdem gibt es in Schnait nur noch das Lädle des Dorfladenvereins. Dort können zwar auch Nichtmitglieder einkaufen und der Verein versucht nach besten Möglichkeiten, die Lücken in der Nahversorgung der Ortschaft so gut es geht abzudecken - eine dauerhafte Lösung für die Post ist aber auch ein Dreivierteljahr später noch nicht gefunden. Zwar ist die Post grundsätzlich verpflichtet, in Ortschaften mit 2000 Einwohnern oder mehr (in Schnait sind es 3300 Einwohner) eine Postfiliale zu betreiben, doch die nötigen Räumlichkeiten fehlen. Die Stadt möchte am liebsten ein zusätzliches Einzelhandelsgeschäft in Schnait ansiedeln.