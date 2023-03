Eisdielen in Weinstadt starten in die Saison: Was kostet eine Kugel Eis 2023?

Vor einer Woche ist das Laofe in die Saison gestartet: Sobald die Sonne einmal rauskommt, strömen Menschen zum Endersbacher Eiscafé in der Endersbacher Traubenstraße, der kleine Bach vor dem Café übt auf Kinder eine magische Anziehungskraft aus.

Auch wenn das Wetter etwas wechselhaft ist, ist Betreiber Fabio Gaudio sehr zufrieden: „Es war ein sehr guter Start, unsere Stammkunden sind fast alle gekommen.“ Auch die Pizzeria Anni in Beutelsbach als zweite Eisdiele in Weinstadt verkauft seit dieser Woche wieder frische Eiscreme.

Eiscafé Laofe und Pizzeria Anni starten in der gleichen Woche

Während das Laofe in Endersbach schon am Sonntag, 19. März, mit dem Eisverkauf begonnen hat, ging es in der Pizzeria Anni in der Buhlstraße Beutelsbach erst diesen Donnerstag los: „Wir haben gestern die Eröffnung gehabt hier“, sagt Betreiber Georg Markoudis am Freitag. So richtig toll war das Wetter an beiden Eröffnungstagen nicht.

Im Laofe konnte man aber das schöne Wetter in der ersten Hälfte der Woche direkt mitnehmen. In der Pizzeria Anni sei man wegen des Wetters extra mit einem etwas abgespeckten Sortiment in die Saison gestartet. Trotzdem hätten sich die Kunden sehr gefreut über das erste Eis der Saison, sagt Georg Markoudis.

Preis muss für die Kunden weiterhin bezahlbar bleiben

Ihr Eis sei hausgemacht, schon seit vielen Jahren mache seine Familie das selbst. Dieses Jahr hat er den Preis pro Kugel um 10 Cent aufschlagen müssen, von 1,40 Euro auf 1,50 Euro. Die gestiegenen Preise in allen Bereichen machen das nötig. Leicht gemacht hat es sich der Gastronom mit dieser Entscheidung nicht: „Das Problem ist: Jeder kann erhöhen, aber der Kunde muss kommen.“ Für den Sommer plant er, auch dieses Jahr wieder besondere Eissorten anzubieten.

Auch das Eis im Laofe ist hausgemacht: Darauf ist Fabio Gaudio sehr stolz. In den vergangenen Jahren habe er viel in sein Eislabor investiert, das sich im gleichen Gebäude wie das Café befindet. Das Eis werde nicht lange gelagert, sondern immer abends für den nächsten Tag vorproduziert, erklärt der Betreiber.

Viele Stammkunden sind bereits zum zweiten Mal diese Woche hier

Dadurch könne es an besonders heißen Tagen schon mal vorkommen, dass es am späten Nachmittag kein Eis mehr gibt - das ist dann halt so. Die Stammkunden stört das nicht, die meisten sind diese Woche schon zum wiederholten Mal hier: So zum Beispiel ein junges Ehepaar mit Kindern aus Endersbach, sie sind gleich am Sonntag vorbeigekommen für das erste Eis des Jahres und gönnen sich jetzt einen Nachschlag.

Was ihnen hier besonders gut gefällt? „Das Eis natürlich“, sagt die 37-jährige Mutter. „Man kann immer in der Gegend noch was unternehmen.“ Bei ihr und ihrem Mann stehen die Eissorten Schokolade und Joghurt hoch im Kurs. Die kleine Tochter schleckt glücklich an einer Kugel Schokoeiscreme. Am Sonntag sei bei der Kleinen aber das Erdbeereis noch der absolute Favorit gewesen.

Nach dem Kindergarten dem Enkel ein Eis geholt

Karin und Dieter Miske haben es sich auf der Terrasse am Bach unter einem der großen Schirme gemütlich gemacht. Auch sie sind echte Stammkunden und bereits zum zweiten Mal hier seit dem Saisonstart. Sie schätzen den freundlichen Service, sagt Dieter Miske. „Und die Waffeln sind sehr gut“, fügt seine Frau hinzu. Ihre persönlichen Favoriten bei den Eissorten? „Erdbeere und Zitrone.“

Doch auch immerhin mindestens einen neuen Kunden hat das Laofe an diesem Tag noch dazubekommen: Ein 58-jähriger Weinstädter hat seinen vier Jahre alten Enkelsohn gerade aus dem Kindergarten abgeholt, jetzt gibt es noch ein Eis. Für die beiden ist es das erste Eis des Jahres. Er allein würde sich kein Eis holen gehen, sagt der Großvater. Aber wenn der Enkel ein Eis isst, gönnt er sich auch mal zwei Kugeln: Mango und Stracciatella.

Kunden akzeptieren die höheren Preise, Gastronomen profitieren kaum davon

An den gestiegenen Preisen auch beim Eis stört sich hier niemand. Es sei ihm gar nicht aufgefallen, sagt der 58-Jährige, das müsse man eben akzeptieren, alles sei eben teurer geworden, finden Karin und Dieter Miske. Vor der Pandemie hat eine Kugel Eis zum Mitnehmen im Eiscafé in Endersbach 1,20 Euro gekostet. Jetzt sind es 1,60 Euro.

Von der Preissteigerung profitiere das Laofe aber gar nicht: Der Umsatz sei zwar höher, der Gewinn aber geringer als früher. Beschwert über die höheren Preise hat sich bei Fabio Gaudio aber noch niemand. Er findet den Preis auch gerechtfertigt, in anderen Ländern sei Eis inzwischen noch deutlich teurer, da zahle man oft mehr als zwei Euro pro Kugel. „Auch in Italien ist es teurer als hier.“

Zutaten doppelt so teuer, sehr hohe Energiekosten

„Wenn wir realistisch sind, ist der Preis für uns Eisdielen explodiert“, berichtet Gaudio. Für die Eisherstellung braucht er Milch, Sahne, verschiedene Zuckersorten und vor allem Früchte. Habe die Einheit gewöhnlicher Zucker vor Pandemie und Ukraine-Krieg noch 70 Cent gekostet, liege die gleiche Menge jetzt bei 1,30 Euro. Bei der Dextrose sei der Preissprung noch viel extremer, und Himbeeren kauft Fabio Gaudio dieses Jahr gar nicht erst ein, weil er den Kilopreis der Früchte von aktuell 13 bis 14 Euro schlicht nicht an die Kunden weitergeben könne. Himbeereis wird es dieses Jahr im Laofe also nicht geben.

Auch die Energiekosten sind beachtlich - und daran kann Fabio Gaudio gar nichts ändern: Die Eisschränke und die Kühlung in der Theke laufen, egal ob mehrere Liter Eis oder nur eine Kugel dort gekühlt werden müssen. Die Temperaturen für die Lagerung und auch für die Theke sind ganz genau vorgeschrieben: „Da gibt es keinen Spielraum.“