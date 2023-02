Er kennt keinen Ruhestand: Wieso Karl Ulrich Nuss nicht genug hat von der Kunst

„Sie dürfen drehen!“, ruft Professor Nuss quer durch den Stiftskeller zwei Besuchern zu. Viele der Skulpturen aus Gips und Bronze bei der aktuellen Ausstellung zum 80. Geburtstag des Strümpfelbacher Künstlers unter dem Motto „Die geheime Sprache der Masken“ sind nämlich auf drehbaren Sockeln montiert, so können die Besucher die Kunstwerke aus allen möglichen Blickwinkeln betrachten. Bei den Nuss’schen Werken, wo der Teufel oft im Detail steckt und schon mal vier oder mehr Gesichter aus einer Basis herausschauen, lohnt sich das auch.

Der Bildhauer ist in Witz und Kreativität ungebremst

Und wo gibt es schon eine Kunstausstellung, wo man so spielen und anfassen kann, findet Karl Ulrich Nuss. Der berühmte Bildhauer ist am 17. Januar 80 Jahre alt geworden. Gedanken an den Ruhestand? So etwas gibt es für einen Künstler nicht, findet der 80-Jährige. Er entwickelt sich und seine Kunst ständig weiter, viele der Masken-Skulpturen im Stiftskeller sind während der Corona-Zeit und im Jahr 2022 entstanden. Sie sehen ein bisschen anders aus als der „typische“ Nuss, falls es so einen überhaupt geben mag: flächiger, fast schon abstrakt, oft skizzenhaft und trotzdem ungemein ausdrucksstark.

Picasso habe immerhin bis zu seinem Tod mit fast 92 Jahren noch Kunst geschaffen, erzählt Karl Ulrich Nuss gerne. Und der habe es nun wirklich nicht mehr nötig gehabt. Und Pablo Picasso sei damals schon so berühmt gewesen - da habe er ja noch einiges aufzuholen, scherzt Nuss. „Es gibt keinen Ruhemoment und kein Rentnerdasein, solange man Ideen und Kraft hat“, sagt der Künstler. „Solange ich’s noch machen kann, mach ich’s.“

Eindrücke aus dem Leben gegriffen

Und noch hat Nuss sein kreatives Portfolio längst nicht erschöpft. Auch, wenn er sich beim Gehen durch den Stiftskeller nach einer Weile lieber mal einen Stuhl nimmt und ihm beim Heruntersteigen von der kleinen Bühne das Knie seiner großen Bronze-Skulptur „Der Tod und das Mädchen“ zum Festhalten gerade recht kommt. Wenn er in seiner Werkstatt steht, merke er nichts vom Alter - und das Blitzen in den Augen des Künstlers verrät: Sein Witz ist so scharf wie eh und je. Und ihm sitzt auch heute noch der Schalk im Nacken.

Deutlich wird das bei einer auf den ersten Blick fast unscheinbaren Skulptur, die in einer Ecke des Stiftskellers etwas abseits steht. Auf den ersten Blick ist es eine einfache Gipsbüste eines älteren Mannes mit recht schlaffen Gesichtszügen und eher drögem Gesichtsausdruck - dreht man den Kopf auf seinem Sockel, sieht man darin aber die Gesichter einer ganzen Familie verewigt. Und das ganz nach Nuss’scher Manier nicht unbedingt auf die vorteilhafteste Art.

Auslöser für dieses Werk sei eine Begegnung bei einer Fahrt auf dem Neckar gewesen, berichtet Karl Ulrich Nuss. Dort sei ihm der Familienvater aufgefallen, der die ganze Schifffahrt eigentlich nur vor sich hingestarrt und eine Halbe nach der anderen vernichtet habe. Begleitet wurde er, so erinnert sich der Künstler, von „seiner besonders attraktiven Frau“ und den zwei „halbstarken“ Söhnen, die seiner Meinung nach auch das Potenzial mit sich brachten, die Attraktivität ihrer Elternteile später einmal in sich zu vereinen. Er habe die Familie damals natürlich weder fotografiert noch gezeichnet, versichert Karl Ulrich Nuss: „Aber ich glaube, die würden sich wiedererkennen.“

Auch der Tod trägt eine Maske

Im Stiftskeller steht dieser Gipskopf etwas abseits, weil es in der laufenden Ausstellung ja eigentlich um das Thema Masken geht. Diese tauchen in Nuss’ Werken immer wieder auf. „Das ist ein uraltes Thema“, sagt der Bildhauer, und zwar nicht nur in der bildenden Kunst: Gerade im Theater sei die Maske etwas ganz Wichtiges. „Ich bin ein begeisterter Theatergänger seit eh und je.“ Aber auch sonst begegnen die Masken einem überall: sei es bei der Fastnacht - oder seien es die Masken, die viele Menschen im Alltag tragen.

Ein Herzstück der Ausstellung bilden ausgerechnet drei Skulpturen zum Thema Tod, die auf der kleinen Bühne vor der weißen Leinwand einen starken Kontrast werfen, schattenhafte, dürre Gestalten mit dem Potenzial, sich in die Köpfe ihrer Betrachter einzubrennen.

Ein verfleischlichter Tod führt einen Greis

Einmal ist das „der Tod und das Mädchen“, inspiriert von Franz Schubert, hier sitzt der Tod einer Mädchengestalt auf den Schultern. Das sei seine Lieblingsskulptur hier im Stiftskeller, verrät Professor Nuss. Links davon hält die Gestalt des Todes mit der Totenkopf-Fratze einen Greis fast schon liebevoll an den Schultern, führt ihn fürsorglich, aber doch drängend, vor sich her.

Auf der rechten Seite vervollständigt die Skulptur „You too“ (du auch) das Dreigestirn. Der Tod, auch hier mit dürren Gliedmaßen, dennoch verfleischlicht und unübersehbar männlich, streckt hier seinen einen Arm nach dem Betrachter aus. Die Botschaft könnte klarer nicht sein. Doch was macht der Tod gleich dreifach in einer Ausstellung über Masken? Der Künstler sieht darin keinen Widerspruch, im Gegenteil: „Auch in dem Totenschädel ist eine Maske.“

Nächste Ausstellung ist schon in der Vorbereitung

Noch bis zum 12. Februar hat die Ausstellung im Stiftskeller geöffnet, der Eintritt ist frei. Karl Ulrich Nuss ist mit dem bisherigen Verlauf ganz zufrieden. Rund 100 Besucher hätten am vergangenen Sonntag hier hergefunden, vielleicht werden es an den beiden kommenden Sonntagen ja sogar noch ein bisschen mehr. Nuss wird selbst vor Ort sein. Unter der Woche plätschert der Besucherstrom etwas spärlicher.

Drei Wochen - keine lange Dauer für so eine Ausstellung, aber der Stiftskeller ist eben ein Raum, der vielen Zwecken dient. Gerade bereitet der Künstler schon die nächste Figurenschau vor, diese wird ab dem 18. Februar in der Galerie „Prediger“ in Schwäbisch Gmünd eröffnet und wird bis zum 7. Mai zu sehen sein. Auch hier ist der Anlass der 80. Geburtstag des Künstlers, allerdings werden hier die Tier-Mensch-Wesen des Strümpfelbacher Bildhauers im Fokus stehen, der Titel lautet „Zoo(un)logisch“.

Die Tier-Mensch-Fusion - noch ein Topos, mit dem sich Nuss über die Jahrzehnte immer wieder beschäftigt hat. Deswegen sind auch bei dieser Ausstellung fast nur neue Skulpturen dabei, die noch nie ausgestellt wurden, mit der Ausnahme von drei älteren Werken. Eine davon habe er schon vor 40 oder 50 Jahren angefertigt und damals zum ersten Mal in Schwäbisch Gmünd ausgestellt.