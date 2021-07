Ruhestand? Nicht ganz! Alfred Schlatterer nimmt nach 18 Jahren als Schulleiter der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule noch einmal einen neuen Lehrauftrag an. Mit einem halben Deputat an einer „Brennpunktschule“ will er von Herbst an das letzte Kapitel seines aktiven Schuldiensts schreiben. Das passt – schließlich sagt der 64-Jährige von sich: „Ich war selbst kein einfacher Schüler.“ In Weinstadt werden sie ihn sehr vermissen. Die Nachfolge ist ungeklärt.

Auf die Frage, wieso er Lehrer