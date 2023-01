Familienbetrieb in 3. Generation: Gönnenwein Haustechnik aus Weinstadt wird 75

Als Firmengründer Emil Gönnenwein 1947 in der Zeppelinstraße 9 in Endersbach seinen Sanitär- und Flaschnerbetrieb eröffnete, befand sich dieser noch im eigenen Wohnhaus. Inzwischen ist die Firma Gönnenwein schon zweimal umgezogen, sie hat mittlerweile 24 Mitarbeiter und musste aufgrund der starken Nachfrage zuletzt immer wieder Aufträge absagen. Ihr Aufgabenspektrum hat sich stark erweitert, sogar ganze Altbausanierungen bietet das Unternehmen aus Weinstadt nun an. Firmenchef Timo Gönnenwein, Enkel des Gründers Emil Gönnenwein, hatte 2022 nicht mal Zeit, das 75-jährige Bestehen des Betriebs zu feiern. „Du bist so in das laufende Geschäft eingespannt.“

Timo Gönnenwein: „Du kannst nur noch bedingt Neukunden bedienen“

Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ist die Nachfrage nach Wärmepumpen und Photovoltaik stark gestiegen. Überhaupt ist Heizen gerade das große Thema. Die Firma Gönnenwein merkt das nicht zuletzt an der gestiegenen Menge an Anfragen. „Du kannst nur noch bedingt Neukunden bedienen“, sagt Timo Gönnenwein. Die Bestandskunden haben da erst mal Vorrang bei Wartung und Notdienst. Das den Leuten klarzumachen, sagt der 43-Jährige, sei durchaus eine Herausforderung. Wer sagt schon gerne neuen Kunden ab? „Das macht man ungern.“

Teilweise sitzen bei der Firma Gönnenwein sechs bis sieben Leute im Büro, um die Aufträge anzunehmen und zu bearbeiten. Auch Meister müssen hier zeitweise ran, die sonst eigentlich beim Kunden sind. Wenn Not herrscht, versucht Timo Gönnenwein, so schnell wie möglich einen Termin zu vereinbaren – etwa wenn die Heizung nicht mehr funktioniert. „Heute will keiner in einer kalten Wohnung sitzen.“

Gönnenwein bildet mittlerweile mehr Leute aus als früher

Auch die Gewinnung neuer Mitarbeiter ist für Gönnenwein mittlerweile eine Herausforderung. Der Fachkräftemangel macht auch hier keinen Halt. Auch aus diesem Grund bildet die Haustechnik-Firma mittlerweile auch mehr junge Leute aus als früher. Derzeit gibt es drei Azubis. Im vergangenen Jahr haben zwei Azubis ihre Ausbildung bei Gönnenwein beendet und sind übernommen worden. Früher bestand das Geschäft vor allem aus dem Sanitär- und Heizungsbereich, mit Blick auf die Energiewende sind aber Elektroarbeiten längst zu einem weiteren wichtigen Standbein geworden. Hier rechnet Timo Gönnenwein mit weiterem Wachstum – und sucht deshalb aktuell einen Elektrikermeister.

Besser geworden ist die Lage bei den Ersatzteilen. Von einem Notstand kann Timo Gönnenwein nicht mehr sprechen – das heißt aber nicht, dass alle Ersatzteile immer sofort verfügbar sind. Bei Heizungen, die nicht älter als zehn Jahre sind, gibt es eher selten Probleme – doch bei älteren Heizungen lohnt es sich für die Hersteller oft nicht mehr, Ersatzteile vorrätig zu haben. Dazu kommen die gestiegenen Kosten für Ersatzteile, welche den Kunden in Rechnung gestellt werden. „Das lassen sich die Hersteller gut bezahlen.“ Manchmal rät Timo Gönnenwein seinen Kunden deshalb, in etwas Neues zu investieren – zumal der Staat mit Blick auf die Energiewende auch vieles fördert. So kriegen Kunden 40 Prozent der Kosten für eine Wärmepumpe zurück, wenn sie etwa eine bestehende Ölheizung austauschen.

Hilfe bei Fördergeldern

Die Aufgabe von Timo Gönnenwein liegt deshalb auch längst darin, den Leuten zu zeigen, welche Fördergelder sie bekommen können. Dann geht es auch um die Frage, was beim Energiesparen technisch sinnvoll ist. Wer etwa eine Gasheizung in einem Altbau durch eine Wärmepumpe ersetzen will, der muss das ganze Gebäude begutachten. Da kann dann rauskommen, dass die Wärmepumpe alleine nicht ausreichend ist – und auch eine Dachsanierung und ein Austausch der Fenster wichtig wären.

Um auch Haussanierungen aus einer Hand anbieten zu können, kooperiert Gönnenwein längst mit anderen Handwerksbetrieben. Timo Gönnenwein will hier gar nicht alles mit eigenen Leuten abdecken, sondern sich auf seine Stärken besinnen. „Wie heißt es so schön: Schuster, bleib’ bei deinen Leisten.“ Durch ein Netzwerk mit anderen Handwerkern sieht sich der 43-Jährige aber in der Lage, auch als Generalunternehmer bei Haussanierungen am Markt anzutreten. So hätten die Kunden einen festen Ansprechpartner. „Die Anfragen nehmen immer mehr zu.“

Als Timo Gönnenwein im Jahr 2009 den Betrieb offiziell von seinem Vater Hans Gönnenwein übernahm, gab es fünf, sechs Mitarbeiter. Seither kam im Schnitt jedes Jahr einer dazu. Die Zahl der Badsanierungen im Jahr lag damals bei etwa 15, nun sind es laut Timo Gönnenwein zuletzt 65 gewesen. Früher sei es den Leuten nur darum gegangen, eine Badewanne mit Dusche, Toilette und Waschbecken zu haben. Die Farbe musste vielleicht noch stimmen, das war es aber auch. Mittlerweile ist der Beratungsbedarf bei den Kunden gestiegen, bei Neubauten wird auch immer öfter danach gefragt, ob eine Badewanne auch in anderen Wohnräumen als dem Bad eingebaut werden kann.

Sanierungsstau bei den Heizungen

Aktuell gilt die volle Konzentration bei Gönnenwein der Vorbereitung der Hausmesse, die am Samstag, 28. Januar 2023, und Sonntag, 29. Januar 2023, stattfindet. Dass das Geschäft für die Firma Gönnenwein nach 75 Jahren zurückgeht, glaubt Inhaber Timo Gönnenwein nicht. Alleine wenn er an den Sanierungsstau bei den Heizungen in Deutschland denkt, geht er weiter von einer entsprechenden Nachfrage aus. Gleiches gilt aus seiner Sicht für die Bäder. Während der ersten beiden Jahre der Corona-Pandemie konnte er ebenfalls keinen Rückgang der Nachfrage feststellen, eher im Gegenteil: Die Leute hätten mehr ins eigene Heim investiert als davor, plötzlich sei die Nachfrage nach Whirlpools und Dampfbädern gestiegen.

Dass er selbst mit gerade mal 30 Jahren Firmenchef geworden ist, war laut Timo Gönnenwein genau richtig. Mit 24 Jahren hatte der heute 43-Jährige schließlich seinen Meister in der Tasche, danach arbeitete er sechs Jahre im Betrieb – und Vater Hans Gönnenwein war ja nicht von heute auf morgen weg. „Man fühlt sich bereit, die Firma zu führen, und hat den Vater immer als Backup.“ Außerdem, sagt Timo Gönnenwein, sei es beim Wechsel von der ersten zur zweiten Generation genauso gelaufen. „Mein Vater hat mit 29 die Firmenübergabe gehabt.“

Ehefrau Kirstin Gönnenwein arbeitet im Unternehmen mit

Dass er selbst die Haustechnik-Firma übernommen hat, ist für Timo Gönnenwein bis heute die richtige Entscheidung. Nach der Realschule und dem Technischen Gymnasium war für den Weinstädter klar, dass er ins Familiengeschäft einsteigen will. Nach Ausbildung und Meister hat er auch noch bei der Handwerkskammer in Reutlingen den geprüften Betriebswirt nach der Handwerksordnung (HwO) gemacht, insgesamt ein Dreivierteljahr in Vollzeit. Ehefrau Kirstin Gönnenwein (43) arbeitet im Unternehmen zudem voll mit. Timo Gönnenwein hat fest vor, auch noch das 100-jährige Bestehen seiner Firma zu feiern. „Handwerk hat mir schon immer Spaß gemacht.“