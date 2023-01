Familienzentrum Weinstadt: OB gratuliert zum Umzug in neue Räume

Mehr Platz, mehr Räume und eine bessere Lage: Das Familienzentrum Weinstadt, das von der Stadt Weinstadt als Kooperationsprojekt mit der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart seit 2015 betrieben wird, hat an der Nelkenstraße 39 neue Räume bezogen. Zur Feier des Tages hat Oberbürgermeister Michael Scharmann am Mittwoch symbolisch einen Schlüssel an Leiterin Margret Mack übergeben - und das in gebackener Form.

Neue Räume bieten viele Vorteile

„Es freut mich sehr, dass unser Familienzentrum zu einem wahrhaftigen Erfolgsmodell geworden ist und nun neue Räumlichkeiten beziehen kann“, wird OB Scharmann in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Der Standort an der Nelkenstraße biete gleich mehrere Vorteile gegenüber dem bisherigen: Zwar lag das Zentrum bisher verkehrsgünstig am Bahnhof Endersbach, doch die Räume waren zu klein und unpraktisch geschnitten.

Die neuen Räumlichkeiten liegen nun günstig inmitten eines der am dichtesten besiedelten Wohngebiete in Weinstadt in direkter Nachbarschaft zum Wohngebiet Halde IV und dem im Entstehen befindlichen Baugebiet Halde V. Und nicht nur das: Das neue Zentrum ist deutlich größer, statt eines Rumes bietet es gleich drei Räume für die verschiedenen Angebote, zwei Büros und eine Küche, die etwa für das Säuglingscafé gute Dienste leisten wird. Draußen gibt es zudem eine Terrasse, die direkt an eine Grünanlage mit Kinderspielplatz grenzt - was gerade für Familien attraktiv ist.

Das Zentrum ist ein Kooperationsprojekt von Stadt und Evangelischer Gesellschaft

Die neuen Räume sind in Besitz der Stadt Weinstadt, somit fallen von nun an keine Mietkosten an. Die Kosten für Umbau und Renovierung belaufen sich auf rund 68.000 Euro. Darunter fällt der Einbau mehrerer Zwischenwände, der Einbau einer Einbauküche, die Überprüfung der Haustechnik sowie Bodenbelags- und Malerarbeiten.

Das Familienzentrum Weinstadt wurde im Jahr 2015 gegründet und ist eine zentrale und offene Anlaufstelle für Familien, die Beratung, Begegnung, Gesprächskreise, Kurse, Projekte, Bildungsangebote und Veranstaltungen zu verschiedensten Themenbereichen bietet. Die Angebote des Familienzentrums stehen allen Generationen offen. Das Zentrum ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Weinstadt und der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart e.V. (Eva). Geleitet wird es von Margret Mack, einer hauptamtlichen Mitarbeiterin der Eva.

Angebot immer weiter ausgebaut

Die inhaltliche Ausgestaltung der Angebote erfolgt in enger Abstimmung mit dem Amt für Familie, Bildung und Soziales der Stadt Weinstadt, die auch weitgehend die Finanzierung trägt. Diese Kooperation mit einem erfahrenen sozialen Träger habe sich bewährt, da die Expertise und die Vernetzung der Eva die Fachlichkeit und Qualität der Angebote gewährleisten, so die Stadt. Die Angebote sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert worden, Stadt und Eva haben ihre Kooperationsvereinbarung vergangenes Jahr bis 2027 verlängert.

Das Familienzentrum pflegt ein umfangreiches Netzwerk mit Vereinen, Kirchen, Betrieben und professionellen Trägern familienbezogener Angebote, welche durch die Organisationsstruktur mit dem Familienzentrum vernetzt sind. Im Rahmen regelmäßiger Treffen ist ein befruchtender Austausch über die Belange von Familien in Weinstadt installiert worden.

Zudem bindet das Zentrum laut Stadt auf vielfältige Weise engagierte Bürgerinnen und Bürger ein und bietet verschiedenste Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement. Beispiele für die Angebote des Familienzentrums sind das Säuglingscafé, der internationale Nähtreff, die Familiensprechstunde, der Deutschkurs für geflüchtete Frauen, die Sprechstunde des Tageselternvereins und vieles mehr. Die aufgeführten Beispiele werden sowohl in Eigenregie durch die Eva als auch durch Kooperationspartner angeboten.