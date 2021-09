Zu einem vermeintlichen Kellerbrand in der Silcher-Grundschule in Endersbach ist die Freiwillige Feuerwehr am Montagnachmittag mit einem großen Aufgebot ausgerückt. Vor Ort ließ sich der Grund für den Alarm, der offenbar von Rauch ausgelöst worden ist, aber nicht nachvollziehen – ein offenes Feuer, wie befürchtet, habe es jedenfalls nicht gegeben, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Tim Maier unserer Redaktion.

Unter Atemschutz in den Schulkeller

Alarmiert wurde die Feuerwehr