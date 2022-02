Eine auf dem Herd vergessene Nudelsuppe rief am Freitagnachmittag (4. Februar 2022) kurz nach halb fünf die Feuerwehr Weinstadt auf den Plan. Wegen der Rauchentwicklung in der Wohnung in der Beutelsbacher Ulrichstraße alarmierte die Bewohnerin die Feuerwehr. Diese nahm das angebrannte Essen vom Herd und sorgte mit einem Belüftungsgerät für frische Luft. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz war die Feuerwehr Weinstadt mit vier Einsatzfahrzeugen und mehr als

20