Auf dem Herd vergessenes Essen löste am Sonntagnachmittag (08.08.) gegen 16 Uhr einen Feuerwehreinsatz in einem Seniorenheim in der Buchhaldenstraße in Weinstadt-Schnait aus.

Durch den dabei enstandenen Rauch löste die Brandmeldeanlage aus. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt war mit 28 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort (Abteilung Schnait und Drehleiter). Diese konnten schnell Entwarnung geben – es entstand kein Sachschaden, verletzt wurde auch niemand, sagte Sprecher Tim