In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25.03.) ist die Feuerwehr Weinstadt mit mehreren Einsatzfahrzeugen in die Mercedesstraße nach Endersbach ausgerückt. Laut Feuerwehr-Pressesprecher Tim Maier war um 4.48 Uhr der Alarm eingegangen, da in einem der Betriebe eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.

{element}

Feuerwehr kontrolliert das Gebäude

Die Feuerwehr Weinstadt rückte daraufhin mit der Abteilung Endersbach und der Drehleitergruppe mit fünf