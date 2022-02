Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt ist am Dienstagnachmittag (15.02.) um 14.54 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Pfahlbühlstraße in Großheppach ausgerückt.

Die Feuerwehr ist im Moment (Stand 16 Uhr) mit fünf Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften im Einsatz. Nach aktuellem Stand brennt der Kamin eines Wohnhauses. Auch die Polizei und der Rettungsdienst sind vor Ort. Weitere Informationen folgen in Kürze.

{element}