Er hat sein Haus verloren, seine Ehe ist gescheitert – und er muss noch lange in monatlichen Raten seine Schulden begleichen: Toni Z. (Name geändert), 44 Jahre alt, hat seine verschleppte Insolvenz bitter bereuen müssen. Der gelernte Dachdecker hat vor rund fünf Jahren eine eigene Firma mit Sitz in Weinstadt gegründet, die aber bereits 2016 finanzielle Probleme bekommen hat.

Mit Ausnahme der jetzigen Corona-Krise schreibt das Insolvenzrecht eigentlich vor, dass innerhalb von drei