Ist Unternehmer Marcel Köppel trotz der Corona-Krise mit der Sanierung des belasteten Grundstücks in der Werkstraße 33 vorangekommen? Und was ist eigentlich der aktuelle Stand im Rechtsstreit mit der Stadt Weinstadt? Diese hätte es am liebsten, wenn die Firma, die mit Containerdiensten, Abbrucharbeiten, Baustoffverkauf und Baustoffrecycling ihr Geld verdient, vor Ort ihren Betrieb einstellt. Köppel versucht seit langem, auf seinem Gelände im Endersbacher Gewerbegebiet Benedikt-Aucht-Wiesen