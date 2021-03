Drei Stunden lang hat der Hege- und Fischereiverein Weinstadt am vergangenen Wochenende Müll aus der Rems und aus dem Schweizerbach geborgen beziehungsweise am Ufer aufgesammelt. Die erschreckende Bilanz: An die 30 prall gefüllte Müllsäcke, dazu Sandwichtoaster, Einkaufswagen, Planen ...

„Wir hätten noch stundenlang weitermachen können, aber irgendwann verlässt einen die Kraft“, berichtet Ausschussmitglied David Dahms unserer Redaktion. Insgesamt 24 Freiwillige, coronakonform in