Fitnessstudios leiden noch unter Corona: Betreiber aus Weinstadt berichtet

Lieber würde er sein Auto verkaufen, als in einem seiner Studios Abstriche zu machen, sagt Eckhard Büschel. Tatsächlich hatte der 45-Jährige, der inzwischen vier Fitnessstudios in Weinstadt, Winnenden und Gaildorf betreibt, seinen weißen Sportwagen während der Pandemie schon zum Verkauf ausgeschrieben: Denn von Corona wollte sich der leidenschaftliche Sportler nicht unterkriegen lassen. Inzwischen haben seine Studios längst im Normalbetrieb wieder geöffnet. Die Krise ist aber noch nicht überstanden, weiß Eckhard Büschel.

Fast ein Viertel weniger Mitglieder seit Corona

Der Studiobetreiber verweist dabei auf die Erhebungen des Arbeitgeberverbands deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV).

Insgesamt hat die deutsche Fitnessbranche in den zwei zurückliegenden Jahren Pandemie insgesamt an die 2,4 Millionen Mitglieder verloren, was einem Mitgliederschwund von rund 20 Prozent entspricht. Dieser Rückgang lasse sich in ähnlicher Größenordnung auch auf seine vier Studios übertragen, sagt der 45-Jährige. Dabei hat er viel versucht, um auch während der Lockdowns den Kontakt zu seinen Mitgliedern aufrechtzuerhalten – sich deshalb sogar mit der Stadt Weinstadt angelegt.

Eckhard Büschel sorgte mit Fitnesszelt für Aufsehen

Im Winter 2021 baute er auf dem Parkplatz vor seinem Lifefitness-Studio im Endersbacher Kalkofen ein offenes Zelt mit Sportgeräten auf. Immerhin bis zu zehn Personen – je nach Inzidenz - konnten hier gleichzeitig trainieren - zwar in der winterlichen Kälte, aber immerhin mit einem Dach über dem Kopf. Für seine Mitglieder war die Nutzung kostenlos.

Die Stadt untersagte Eckhard Büschel anfangs den Betrieb des Fitnesszeltes, wies ihn an, das Zelt zu schließen und abzubauen. Sogar die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens drohte die Verwaltung an. So schnell gab der heute 45-Jährige aber nicht klein bei. Mit Hilfe eines Anwalts hakte er nach - und bekam das Fitnesszelt schlussendlich doch noch genehmigt.

Mitgliederbeiträge: Die meisten Nutzer spenden ihren Beitrag

Auch über ein Jahr später ist Eckhard Büschel nicht besonders gut auf die Corona-Politik zu sprechen - allerdings nicht nur wegen des Vorfalls mit seinem Fitnesszelt. Auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs von diesem Mai, dass Fitnessstudios Mitgliedsgebühren aus der Lockdownzeit zurückerstatten müssen, sieht er kritisch – auch wenn diese Entscheidung seine Studios nicht direkt betreffe.

Schon während der Schließzeiten habe er seinen Mitgliedern offen kommuniziert, dass die Beiträge sehr wichtig für den Fortbestand der Studios seien, berichtet Eckhard Büschel: „Ich habe das ganz klar kommuniziert, dass wir darum bitten, dass wir weiterhin abbuchen dürfen.“ Die meisten seiner Mitglieder seien da auch sehr solidarisch gewesen. Wer das aber nicht gewollt habe, bei dem habe er auch nicht abgebucht.

Rückforderungen könnten Studios das Genick brechen

Rückforderungen im Nachhinein habe es bei ihm bislang nicht gegeben - zum Glück. Denn: „Wenn jeder die Erstattung haben wollte, im vollen Umfang, bringt es das Unternehmen ins Wanken.“ Viele Fitnessstudios seien während der Pandemie ja bereits von der Bildfläche verschwunden.

Für den 45-Jährigen, der seit Mai der amtierende Deutsche Meister der großen Bodybuilding-Klasse bei der National Amateur Bodybuilding Association (NABBA) ist, dreht sich alles um Sport und Gesundheit - zwei Aspekte, die nach seiner Sichtweise untrennbar miteinander verknüpft sind. Und die während der Pandemie viel zu oft unter den Tisch gefallen seien.

Enttäuschung über Corona-Politik

Er erinnert sich an eine Kampagne der Bundesregierung zum Abstandhalten, die unter dem Hashtag #besonderehelden einen auf dem Sofa faulenzenden, fernschauenden, Fast Food essenden Studenten zeigt und eine Studentin, die in Jogginghose und mit Pizzakarton in der Hand hinten durchs Bild läuft. Dass so ein Lebensstil während der Pandemie als erstrebenswert und sogar heldenhaft dargestellt wurde – darüber kann Büschel nur verständnislos den Kopf schütteln.

Gerade in der Pandemie mit Lockdowns und so vielen Beschränkungen hätte das Gesundheitsministerium darauf hinweisen müssen, wie wichtig Bewegung und gesunde Ernährung für den Körper sind, findet er. Auch der politischen Linie sei es ein Stück weit geschuldet, dass so viele Menschen bis jetzt nicht zurück ins Training gefunden haben, glaubt der 45-Jährige.

Wer trainieren geht, muss den inneren Schweinehund überwinden

„Das Thema Bewegung und Fitness ist nicht komfortabel“, sagt er. Deshalb seien die Leute schneller wieder in die Restaurants zurückgekehrt als in die Fitnessstudios. Denn Essengehen gefalle eigentlich jedem - Bewegung sei zwar auch ein natürliches Bedürfnis, viele hätten es sich aber schlichtweg abgewöhnt. „Und es ist nun mal ein Hobby, bei dem man den inneren Schweinehund überwinden muss.“ Und der innere Schweinehund habe es sich bei vielen Menschen während der Pandemie so richtig schön gemütlich gemacht: „Seit Corona ist der Durchschnittsdeutsche adipöser geworden“, so Büschels Beobachtung.

Auch die verbliebenen Fitnessstudio-Besucher tun sich seiner Einschätzung nach mit dem Training immer noch schwerer als vor der Pandemie. Viele kämen insgesamt seltener zum Training, die meisten bräuchten eine Extraportion Motivation, um aus der Corona-Trägheit wieder herauszukommen.

Was bringt der nächste Winter?

Während seine Mitglieder langsam wieder zu ihrer Trainingsroutine zurückzukehren versuchen, steht schon der nächste Herbst vor der Tür: Und die kalte Jahreszeit verspricht auch für Fitnessstudiobetreiber allein schon wegen der hohen Energiepreise nicht einfach zu werden: Die Räumlichkeiten müssen beheizt und beleuchtet werden, Duschen und der Wellnessbereich mit Sauna brauchen besonders viel Strom. Auch, wie sich die Corona-Situation in den kommenden Monaten entwickeln wird, ist schwer abzuschätzen.

Eckhard Büschel möchte sich davon aber nicht beirren lassen. Er glaubt fest daran, dass er auch diesen „Spagat“ schaffen wird. „Ich bin ein sehr gläubiger Mensch“, sagt der 45-Jährige. „So ein Wort wie Zuversicht ist eine ganz wichtige Eigenschaft für mich.“ Zu verzagen komme für ihn nicht infrage. So etwas wie schlaflose Nächte kenne er deshalb nicht – nicht wegen Corona und auch nicht wegen der Energiepreise.