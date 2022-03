Das Auto ist voll beladen: Kleidung, Medizin, Lebensmittel und sogar ein Zelt sind allein am Dienstag beim Gasthof und Hotel Lamm in Schnait abgegeben worden. Die erste Fuhre hat Wirt Helmut Weis am Dienstag schon nach Stuttgart gebracht: Dort auf dem Gelände eines Kindergartens nimmt der Verein Ukrainer in Stuttgart e.V. im Moment nach Absprache Spenden an.

Der Stuttgarter Verein hat Fahrer, die die Sachspenden bis zur ukrainisch-polnischen Grenze bringen. Der erste Lkw soll heute,