Die Auswahl ist riesig: Für fast jeden Geschmack und in fast allen Preisklassen wird in Weinstadt derzeit Essen ausgeliefert oder zum Abholen angeboten. Den Gastronomen bleibt, weil sie wegen der Corona-Maßnahmen ihre Gaststuben schließen mussten, nicht viel anderes übrig. Doch wie geht’s ihnen dabei? Während der erste Wirt sich nach fast drei Wochen Gastro-Lockdown geknickt in die Winterpause verabschiedet, herrscht andernorts sogar Euphorie.

Antonija Zollers Laune ist blendend.