Geburtstagsparty im Garten der Sinne: Eva Strehl aus Weinstadt wird 90

Sie hat direkt nach dem Krieg im zerbombten Stuttgart studiert, den Oberbürgermeister als kleinen Bub an der Musikschule unterrichtet, mit dem Garten der Sinne in Weinstadt eine echte Institution geschaffen, die Bürgermedaille der Stadt erhalten, und erst vergangenes Jahr fiel ihr der Endersbacher Maibaum aufs Auto: Eva Strehl ist aus Weinstadt nicht wegzudenken. Diesen Sonntag, am 22. Mai, wird die rüstige Dame 90 Jahre alt – und schmeißt sich selbst eine Geburtstagsparty.

Ein Lindenbaum als Geburtstagsgeschenk

Eva Strehl zeigt die Gästeliste: Mehrere DIN-A4-Seiten säuberlichst beschriftet mit den Namen der eingeladenen Personen, die meisten davon mit einem Häkchen versehen. Hier und dort noch eine Bemerkung eingefügt, wer noch jemanden mitbringt oder wer leider nur ganz kurz vorbeischauen kann. 56 Gäste hätten zugesagt, zu ihrem Geburtstagsfest mit „Sekt, Wein, Feinem aus dem Glas“ am Sonntag um 16 Uhr in den Garten der Sinne zu kommen.

Damit auch der ein oder andere Überraschungsgast, mit dem die bald 90-Jährige fest rechnet, bei ihrem Fest nicht darben muss, hat sie am Mittwoch vor der Feier schon eigenhändig 70 Sektgläser von der Stadt abgeholt.

Linde ist "Liebling der Bienen"

Zum Geburtstag hat sich die Endersbacherin selber einen Lindenbaum geschenkt, der im Garten der Sinne nahe der Grünen Mitte auch schon eingesetzt worden ist. Eine Linde musste es sein, weil es der Baum zum Drunter-Verweilen schlechthin sei – und außerdem der „Liebling der Bienen“, für die sich Eva Strehl seit vielen Jahren einsetzt.

Der Garten der Sinne mit Sanitas-Kräutergarten ist Eva Strehls Vermächtnis: Dieses grüne Kleinod haben sie und ihre Helfer seit dem Ende der 90er Jahre Schritt für Schritt aufgebaut und zu dem gemacht, was es heute ist.

Jungen Besuchern mit Liedern die Natur nahebringen

Auch heute noch verbringt sie jeden Tag mehrere Stunden im Garten: Zum einen, weil sie dort im Moment nur zu dritt seien – „das ist viel zu wenig“, sagt Eva Strehl, es werde dringend jemand gesucht, der sich um die Rosenbeete kümmern könne –, aber auch, weil sie den Aufenthalt in der Natur einfach unheimlich genießt. Sich einfach mal auf das Bänkle zu setzen und dem Rauschen des Verkehrs auf der nahen Straße nach Beutelsbach zu lauschen: „Das ist wie am Meer“, findet die 89-Jährige.

Im Garten der Sinne bemüht sie sich nicht nur darum, vor allem jungen Besuchern auch mit Hilfe von selbst geschriebenen Gedichten und Liedern die Natur nahezubringen. Seit vielen Jahren schon kommen auch immer wieder Menschen zu ihr, die zu Sozialstunden verurteilt worden sind.

Voller Einsatz für ein buntes Weinstadt

Die Verurteilung zur Arbeit in ihrem Garten sei bei einigen Kandidaten mittlerweile regelrecht beliebt, so Eva Strehl. Doch das ist noch nicht der Gipfel ihres sozialen Engagements: Seit den 90er Jahren setzt sich die Endersbacherin mit der Interessenbörse Impulse für ein buntes gesellschaftliches Leben in Weinstadt ein.

Unter anderem Sommerferienprogramme, Literaturkreise, Bürgerhilfswerke, ein Fahrradtreff und mehrtägige Reiseveranstaltungen sind unter ihrer Federführung entstanden. Auch im Stadtseniorenrat mischt sie seit der ersten Stunde mit. Der Garten der Sinne mit Sanitas-Kräutergarten ist inzwischen mehrfach ausgezeichnet worden.

Stuttgart nach dem Krieg: „Das war schlimm“

Die engagierte Seniorin, die in Weinstadt auch längst für ihre starke Meinung bekannt ist (oder, wie sie es selbst nennt, die Angewohnheit, den „großen Zeh ins Fettnäpfchen“ zu legen), stammt ursprünglich aus Wilhelmsdorf in Oberschwaben.

Dort 1932 geboren, kam sie 1952 nach dem Bestehen der Mittleren Reife – eine gymnasiale Oberstufe habe es in der Umgegend Wilhelmsdorf nicht gegeben - für eine Lehre und ein anschließendes Studium an der Textilfachschule nach Stuttgart. Die Stadt sei völlig zerbombt gewesen, ihre Unterbringung höchst primitiv. „Das war schlimm. Aber ich konnte mich damals schon ganz gut behaupten“, erinnert sie sich.

Nach Geburt des Sohnes studiert sie Musik

In Stuttgart lernt sie auch ihren künftigen Mann kennen: Karl-Eugen-Strehl, der damals noch Architektur studiert. Für ihn besucht sie erst Vorlesungen und schreibt für ihn mit, später unterstützt sie ihn auch als Sekretärin und Buchhalterin, führt für das Architekturbüro Ausschreibungen durch. Sohn Götz wird 1958 geboren, 1980 zieht die Familie nach Weinstadt. Die Geburt des Kindes nimmt Eva Strehl als Anlass, sich mit musikalischer Früherziehung zu beschäftigen, hängt schließlich noch ein Musikstudium dran und gibt seitdem Blockflötenunterricht.

Seit ihr Mann 2008 verstorben ist, ist Eva Strehl allein in ihrem Haus. Ein Umzug kommt für sie nicht infrage: Immerhin schafft sie den Haushalt noch ganz gut alleine – auch mit 90 Jahren noch.