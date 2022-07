Grüngut, Wohnhaus, Remstalmarkt Mack: Feuerwehr Weinstadt rückt am 16.7. oft aus

Fünfmal wurden die ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus Weinstadt am Samstag alarmiert und bei fast allen Einsätzen verhinderten beherzt handelnde Nachbarn schlimmeres.

Nachbarn bemerken Rauchmelder in Wohnaus im Kornblumenweg

Bereits am frühen Morgen um 4.44 Uhr wurde die Feuerwehr mit 19 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen in den Kornblumenweg in Endersbach gerufen. Dort hatten Nachbarn laut Pressemitteilung einen ausgelösten Rauchwarnmelder in einer Wohnung bemerkt und folgerichtig den Notruf gewählt. Vor Ort angekommen verschaffte sich die Feuerwehr schnell Zugang über ein Fenster und konnte das angebrannte Essen vom Herd nehmen und eine Person aus der leicht verrauchten Wohnung begleiten.

Weiter ging es um 7.26 Uhr unter dem Stichwort „Türöffnung“. In einem Wohnhaus in der Stettener Straße in Endersbach hatte eine hilflose Person über den Hausnotruf um Hilfe gerufen. Als die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften vor Ort eintraf, meldete sich ein Nachbar mit dem passenden Schlüssel – so konnte also schnell ein Zugang zur Wohnung hergestellt werden.

Grüngut verbrannt: Einsatz in Gundelsbach

Um 11.43 Uhr wurde die Feuerwehr erneut gerufen, diesmal nach Gundelsbach in den Burrisweg. Dort war es beim Verbrennen von Grüngut zu einem Flächenbrand gekommen. Auch hier haben Nachbarn die Notlage bemerkt und schnell mit Wassereimern das sich ausbreitende Feuer unter Kontrolle gebracht. Die neun Einsatzkräfte mussten beim Eintreffen somit lediglich letzte Glutnester ablöschen und die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrollieren.

Brandmeldeanlage im Remstalmarkt Mack in Endersbach schlägt Alarm

Zum vierten Mal aus dem Wochenende gerissen wurden die ehrenamtlichen Feuerwehrleute um 15.36 Uhr. Im Remstalmarkt Mack in der Strümpfelbacher Straße in Endersbach hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der Erkundung konnte allerdings weder Rauch noch Feuer entdeckt werden und somit war der Einsatz zügig beendet. 31 Einsatzkräfte rückten hier aus, mit insgesamt fünf Fahrzeugen.

Um 17.11 Uhr wurde die Feuerwehr Weinstadt schließlich ein fünftes Mal alarmiert. Der fünfte Einsatz des Tages führte in die Verlängerung der Beinsteiner Straße in Richtung Großheppach. Dort brannte eine kleine Fläche am Wegesrand. Passanten hatten mit Eimern und Wasser aus der Rems bereits den Brand gelöscht. Die zehn Einsatzkräfte löschten letzte Glutnester ab und rückten dann wieder ab.