Griechisches Restaurant Filos in Weinstadt: Lounge, Cocktails und Live-Musik

Innen gemütliche Möbel mit Samtbezug in sanften Grau- und Grün-Tönen, Lampen, die abends ein schimmerndes Muster an die frisch gestrichenen Wände werfen, außen eine frisch sanierte Terrasse mit Garnituren im Industrie-Stil, einer neuen Bar, die gerade noch aufgebaut wird, einer ebenfalls noch etwas unfertigen Outdoor-Grillecke und einer brandneuen Lounge mit Blick über Beutelsbach: Waia Lenhardt hat viel Arbeit und viel Geld in den Umbau des Schützenhauses Beutelsbach gesteckt. Jetzt möchte die neue Wirtin richtig loslegen.

Die neue Theke für die Bar auf der Terrasse ist gerade erst geliefert worden, sie muss noch fertig ausgepackt und hergerichtet werden. Auch der Grillplatz in der Ecke des großen überdachten Außenbereichs ist noch nicht fertig: Hier soll eine Verkleidung hin. „Damit das dann auch richtig schön aussieht“, so Waia Lenhardt. Die 48-Jährige hat die Gastronomie im Schützenhaus Ende des vergangenen Jahres übernommen und gemeinsam mit ihrem Mann nicht nur die Gaststätte mit Außenbereich, sondern auch die dazugehörende Wohnung umgebaut und saniert.

Griechische Küche, aber auch für Schwaben ist was dabei

„Wir haben hier sehr viel investiert“, sagt die Wirtin. „Wir haben alles neu gemacht.“ Seit März findet im „Filos“ auch schon wieder Bewirtung statt, gewissermaßen neben dem Umbau her. In ein bis zwei Wochen soll dann auch der Außenbereich vollends fertig sein. Hier fehlen eigentlich ja nur noch einige Kleinigkeiten – aber gerade auf die kommt es Waia Lenhardt an.

„Filos“ ist griechisch und bedeutet so viel wie „Freund“. Der Name soll nicht nur auf den Inhalt der Speisekarte hindeuten – es gibt vorwiegend griechische Küche, aber auch einige schwäbische Gerichte – sondern auch als Motto dienen. Die Gäste sollen sich bei ihr wohlfühlen und das Restaurant mit einem Lächeln im Gesicht verlassen, hofft Waia Lenhardt.

Der Betrieb ist gut angelaufen

Der Start sei bisher richtig gut gelungen, freut sich die Waiblingerin, die selbst griechische Wurzeln hat. „Die Leute haben es gut angenommen“, sagt sie. Von Anfang an sei es wirklich gut gelaufen, sie könne damit mehr als zufrieden sein. Die Reaktion von Gästen, die die Gasträume noch von früher kennen, sei beim ersten Besuch in den renovierten Räumen immer die gleiche gewesen: Die Leute kommen rein und bleiben dann erst einmal verwundert stehen. Dieses „Wow“ als erste Reaktion auf dem Umbau freut die neue Pächterin des Schützenhauses natürlich sehr. Immerhin hat sie viel Arbeit in die ganzen Details gesteckt.

Eine der größten Neuheiten ist aber sicherlich die Lounge, die sich östlich der bestehenden Terrasse am Hang entlang erstreckt und einen guten Ausblick auf Beutelsbach und die Weinberge über Großheppach bietet. Die Idee für diese neue Sitzecke hatte tatsächlich Waia Lenhardts Mann: Alexander Lenhardt war früher selbst gerne Gast im Schützenhaus. Gerade gegen Abend hätten sich die Gäste damals schon immer „irgendwie schief“ an den Rand der Terrasse, wo jetzt die Lounge aufgebaut ist, gesetzt, um die Aussicht zu genießen. „Da war mir klar: Da muss eine richtige Sitzgelegenheit hin“, sagt er.

Cocktails und Fingerfood als neues Konzept in der Lounge

Die Lounge soll aber noch mehr sein als nur eine Erweiterung der Terrasse: Dafür haben sich die neuen Pächter ein ganz eigenes Konzept ausgedacht. „In der Lounge wird es nicht die ganze Karte geben“, erklärt Waia Lenhardt. Der Fokus wird dort auf Getränken, Fingerfood und griechischen Vorspeisen liegen. Sobald die Bar auf der Terrasse fertig ist, soll es auch Cocktails geben. Das Konzept richtet sich also an Gäste, die nicht unbedingt etwas essen wollen, sondern vielleicht einfach nur ein Glas Wein mit Freunden genießen wollen. Dort in der Lounge soll jeder entspannen können, ohne den Zwang, ein Essen zu bestellen. Und die Wirtin hofft, damit langfristig auch jüngere Gäste anlocken zu können.

„Hier in Weinstadt haben wie auch viele junge Leute“, sagt sie. Sie hofft, dass das Angebot vor Ort in Beutelsbach für die jüngere Generation attraktiv genug ist, so dass sie nicht lieber nach Stuttgart fahren.

In der Lounge und überhaupt im Außenbereich sollen auch immer wieder Veranstaltungen stattfinden: Den Anfang macht zum Anlass der „Fête de la Musique“ am Sommeranfang am Dienstag, 21. Juni, die Event-Band „Saxokeys.“ „Die sind richtig gut!“, freut sich Waia Lenhardt.

„Omikron“ kann man auch trinken

Die neuen Pächter haben mit dem Umbau und der Eröffnung viel Glück gehabt: Alles hat so weit nach Plan funktioniert, von der Pandemie sei im Betrieb so gut wie nichts mehr zu spüren. Inzwischen habe sie auch genug und wirklich gutes Service-Personal gefunden, sagt die Wirtin. Nur beim Küchenpersonal würde sie gerne noch zusätzlich jemanden einstellen. Dort arbeiten mittlerweile zwei Köche und ein Beikoch, der Schwager bereitet zu besonderen Aktionstagen wie jetzt an Pfingsten Gyros zu.

Auch wenn viele Gerichte mediterran sind, bei den Zutaten achte das „Filos“ auf Regionalität: „Das Fleisch kommt vom Metzger Schäfer.“ Den Wein bezieht sie gerne von den Weinstädter Weingütern – hier gibt es aber natürlich Ausnahmen. Griechische Weine dürfen auf der Karte nämlich nicht fehlen. Die seien bei den Gästen auch wirklich sehr beliebt. Der Verkaufsschlager: ein Wein namens „Omikron“.