Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt wurde am Donnerstagnachmittag (03.02.) zu einem Zimmerbrand in die Bruckwiesenstraße in Großheppach gerufen. Bei der Erkundung der betroffenen Wohnung unter Atemschutz stellte sich laut Feuerwehrsprecher Tim Maier heraus, dass ein Schwelbrand im Küchenbereich die Wohnung teilweise verraucht hat.

Der Brandherd wurde beseitigt und die Wohnung wurde mit einem Belüftungsgerät vom Rauch befreit. Nach der abschließenden Kontrolle auf weitere