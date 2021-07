In Weinstadt wird ein neues Hallenbad gebaut – daran besteht kein Zweifel mehr. Viele Details sind aber noch ungeklärt. Bei einer Info-Veranstaltung am Mittwochabend haben sich OB Michael Scharmann und Stadtwerke-Chef Thomas Meier den Fragen der Weinstädter gestellt: Reichen die Parkplätze wirklich aus? Wird bald eine Parkgebühr am Stadion verlangt? Kommt's im Wohngebiet zum Verkehrschaos? Was geschieht jetzt mit der Cabrio-Ruine?

Wo das Kleinspielfeld ist, soll das neue Bad