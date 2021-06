Die Priorisierung für die Corona-Schutzimpfung ist aufgehoben. Doch längst nicht jeder bekommt einen Termin – weil der Impfstoff knapp ist. Von Astrazeneca über Biontech bis Johnsonn&Johnsohn wird auch in Weinstadt in Windeseile alles verimpft, was da ist. Die HNO-Praxis in Endersbach erweitert jetzt ihre Kapazitäten: Sie bietet Impfungen künftig im Schnelltest-Zelt des Apothekers Tobias Grübel an.

Das haben die Ärzte Christos Gkotsis und Delf-Hagen Taxis auf ihrer Homepage