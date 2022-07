Holi-Festival in Weinstadt (16.7): Jugendgemeinderäte feiern buntes Sommerfest

Farbenfroh wird es am kommenden Samstag auf dem „Roten Platz“ in der Pestalozzistraße 34 in Endersbach. Hier veranstaltet der Jugendgemeinderat Weinstadt gemeinsam mit dem Jugendgremium aus Remshalden ein Holi-Festival.

Holi bezeichnet ursprünglich ein indisches Frühlingsfest, welches auch in anderen Ländern Südasiens gefeiert wird. Ein fester Bestandteil des religiösen Festes ist die Pulverfarbe, mit der sich die Feiernden gegenseitig bewerfen. Dieses Ritual erfreut sich besonderer Beliebtheit, weshalb immer wieder Holi-Festivals auf der ganzen Welt veranstaltet werden.

Wer das Fest am Samstag in Endersbach besucht, bekommt schon vorab einen Rat der Organisatoren: „Die Leute sollten Kleidung tragen, bei der es nichts ausmacht, wenn Farbe daraufkommt“, sagt Ali Saleh. Der 18-Jährige ist Mitglied und Pressesprecher im Jugendgemeinderat Weinstadt. Gemeinsam mit dem ersten Vorstand Rajiv Heimann (17) des Jugendgemeinderats Weinstadt stellt er das Programm für das Holi-Festival vor.

Pulverfarbe, Essen und Getränke gibt es vor Ort zu kaufen

Der Eintritt zum Holi-Festival ist frei, verraten die beiden Jugendgemeinderäte. Um 17 Uhr ist Einlass, offizieller Beginn dann um 18 Uhr. Das Jugendgremium hat eigens eine Security-Firma engagiert, die am Eingang kontrolliert und während des Festivals auf die Sicherheit achtet. Auch werden Sanitäter vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) vor Ort sein. Am Holi-Festival teilnehmen können Jugendliche ab 13 Jahren. „Unsere Zielgruppe sind die 13- bis 18-Jährigen“, so der Pressesprecher. Die beiden Gremien aus Weinstadt und Remshalden peilen schätzungsweise 500 Besucher für das Festival an. „Wir haben überall Werbung gemacht“, sagt der 18-Jährige. Man müsse aber nicht zwingend aus Weinstadt oder Remshalden kommen, um das Holi-Festival besuchen zu können. „Alle, die möchten, können kommen“, sagt Ali Saleh. Bus und Bahn ermöglichen außerdem eine unkomplizierte Anreise.

Vor Ort können die Besucher dann die Pulverfarbe sowie Essen und Getränke erwerben. „Wir haben das klassische Angebot, wie bei anderen Festen auch“, sagt Ali Saleh. So bewirtet der DLRG beispielsweise mit Pommes und Getränken. Für die Musik sorgt DJ Knogges. Der Pressesprecher sieht gespannt dem Samstag entgegen: „Wir hoffen auf einen tollen Tag und die ganzen neuen Menschen.“ Schließlich wolle man auch bei Jugendlichen das Interesse am Jugendgemeinderat ankurbeln.

"Wir sind stolz, so eine Aktion durchführen zu können"

Geplant war das Holi-Festival eigentlich schon für 2020. „Der vierte Jugendgemeinderat hat mit den Vorbereitungen begonnen, doch dann kam Corona dazwischen“, sagt Ali Saleh. Jetzt, wo die Corona-Regeln gelockert wurden, habe man an die Planung von damals angeknüpft. „Wir wollten die Arbeit weiterführen, aber auch die Herausforderung annehmen, eine größere Veranstaltung zu organisieren.“

Während der Planung erhält das 14-köpfige Organisationsteam beider Jugendgemeinderäte Unterstützung vom Stadtjugendreferat Weinstadt. Anträge stellen, Lieferanten organisieren und Sponsoren suchen: Das waren die Aufgaben der jungen Rätinnen und Räte. Einen Teil der Kosten tragen die Jugendgremien dabei selbst. „Wie viel, lässt sich noch nicht sagen“, so Ali Saleh. Am Samstag baut das Organisationsteam das Festivalgelände auf. Schon jetzt ist die Vorfreude groß. Pressesprecher Ali Saleh: „Wir sind stolz, so eine Aktion durchführen zu können.“