Hund im Kanal: Feuerwehr Weinstadt wird alarmiert (06.02.)

Wegen eines Tiers in Not wurde am Montagnachmittag, 6. Februar, um 14.27 Uhr die Abteilung Beutelsbach der Feuerwehr Weinstadt in die Nähe des Landguts Burg bei Beutelsbach alarmiert. Dort war laut Pressemitteilung der Feuerwehr der Hund einer Spaziergängerin in einem Kanal verschwunden und auch nach mehreren Minuten nicht zurückgekehrt.

Innerhalb von fünf Minuten nach der Alarmierung meldete sich die Anruferin erneut bei der Leitstelle, dass der Hund wohlbehalten zurückgekehrt ist. Die Feuerwehr Weinstadt musste daraufhin nicht weiter tätig werden und konnte den Einsatz noch im Feuerwehrhaus beenden.