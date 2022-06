Im Aufzug stecken geblieben: Feuerwehr Weinstadt befreit vier Personen (22.6)

Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt ist am Mittwochabend, 22. Juni, um 18.57 Uhr zu einem Einsatz in die Strümpfelbacher Straße in Endersbach gerufen worden.

Vier Personen befanden sich in einer Notlage

Wie die Wehr auf ihrer Homepage mitteilt, waren dort vier Personen in einem Aufzug eingeschlossen. Die Einsatzkräfte befreiten die Personen und sicherten den Fahrstuhl, heißt es im Bericht. Vor Ort waren insgesamt acht Einsatzkräfte der Feuerwehr Weinstadt und ein Löschgruppenfahrzeug.