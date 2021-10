Trotz Corona-Pandemie hat der Weinstädter Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf eine arbeitsreiche Zeit zurückgeblickt. So berichtete Bereitschaftsleiter Ralph Maier, dass seine Truppe in den vergangenen zwei Jahren bei 112 Sanitätswachdiensten insgesamt 2896 Stunden im Dienst war. Hinzu kamen drei Einsätze gemeinsam mit der Feuerwehr, Übungen und Fortbildungen, die die sehr gute Zusammenarbeit noch verfestigt hätten, wie es in einem Bericht des DRK heißt.

