Mino und Concetta Capodieci haben vor 14 Jahren ihren eigenen Friseursalon in Beutelsbach eröffnet. Weil sich derzeit die ältere Stammkundschaft kaum noch in den Salon traut, fährt Concetta Capodieci jetzt zu ihnen nach Hause. Doch trotz ihres zusätzlichen Einsatzes geht die Krise nicht spurlos an ihnen vorbei.

„Die Älteren bleiben weg“, stellt Concetta Capodieci fest. Viele von ihnen hätten Angst, sich bei ihr im Laden mit Corona zu infizieren. Um möglichst wenige Kunden gleichzeitig