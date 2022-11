In der Weinberghütte: Vivián Bock aus Weinstadt inszeniert Candle-Light-Dinner

Alles fing damit an, dass der Weinstädter Marco Rabanda, der gemeinsam mit Stéphanie Staudenmayer das Weinstadt-Hotel in Beutelsbach betreibt, viel mit dem Fahrrad in den Weinbergen unterwegs war.

Er habe dann oft vor Weinberghäuschen Rast gemacht, sich in die Sonne gesetzt, ins Tal geblickt und die Aussicht genossen, erzählt Rabandas Sohn Vivián Bock: „Die Idee war, diesen Moment zu teilen.“ Deswegen bot zuerst Marco Rabanda, seit mehreren Jahren nun sein erwachsener Sohn in einem Weinberghäuschen über Beutelsbach mit dem „Versteck-Menü“ besondere Candle-Light-Dinner für Paare an.

In der Hütte wartet ein kalt serviertes Menü

Dafür stellt ein Wengerter an Wochenenden sein Weinberghäuschen zur Verfügung. Wo genau sich das befindet, wird nicht verraten: Es liege etwas versteckt und abseits der gängigen Wanderrouten, sagt Vivián Bock. „Wir haben es ausgebaut, zu unseren Zwecken.“ Auch einen Holzofen gibt es, der auch im Winter für mollige Wärme sorgt.

Wenn sich Gäste für ein Versteck-Menü anmelden, bereitet der 35-Jährige schon nachmittags in der Hütte alles vor. Der Tisch wird hübsch gedeckt, das Abendessen, bestehend aus mehreren, kalt servierten Gängen, vom Hotel in die Weinberge transportiert und dort kalt gestellt. Die Lebensmittel und auch den Wein beziehe er hauptsächlich von Weinstädter Betrieben, so Bock. Zum Beispiel vom Remstal-Markt Mack oder der Metzgerei Schäfer.

Besonders schöne Atmosphäre im Winter

Das Erlebnis selbst beschreibt der Gastgeber als eine Art „Blind Date“: Weil der Abend in der Weinberghütte häufig verschenkt wird, wisse meistens zumindest einer der Gäste nicht, was geplant ist. Wenn beispielsweise Kinder ihren Eltern das Versteck-Menü schenken, tappen sogar beide im Dunkeln. Vivián Bock holt die Gäste dann an einem Treffpunkt ab, zeigt ihnen den Weg zur Hütte. Besonders jetzt, wenn es abends schon dunkel ist, ein ganz besonderer Moment: „Da leuchtet das Häuschen auf im Winter“, beschreibt er den romantischen Anblick.

Dann sind die Paare sich selbst überlassen. Zusätzlich zum Essen kann in der Hütte Musik abgespielt werden, es gibt Brettspiele und jetzt in der kalten Jahreszeit auch Kohlen, um den Ofen am Laufen zu halten. Theoretisch könnten die Gäste also die ganze Nacht in der Hütte verbringen. Gäste hätten ihm auch schon berichtet, dass sie nach dem Essen in der Hütte lange zusammen getanzt hätten, berichtet der 35-Jährige. „Grenze ist morgens um 8 Uhr, wenn ich zum Aufräumen komme.“ So lange habe es bisher aber dann doch niemand in den Weinbergen ausgehalten.

Kooperationen mit dem Restaurant von Cédric Staudenmayer sind geplant

Für den Weg zurück in den Ort bietet Bock im Winter auch Fackeln an, gerne werde die Versteck-Menü-Buchung mit einer Übernachtung im Weinstadt-Hotel kombiniert. Zukünftig plant der 35-Jährige in einer zusätzlichen Hütte auch Kooperationen mit Cédric Staudenmayer, der sein neues Restaurant „Cédric“ Anfang November in den Räumlichkeiten der ehemaligen Krone neben dem Weinstadt-Hotel eröffnet hat.

Sein Publikum beim Versteck-Menü seien hauptsächlich Paare über 40, erzählt der Weinstädter. Anlässe für die Buchung, die Essen und Getränke inklusive immerhin mit knapp 200 Euro zu Buche schlägt, seien Geburtstage, Jahrestage - aber auch Heiratsanträge werden in der Beutelsbacher Hütte seitdem sehr regelmäßig gestellt.

Beliebter Ort für Heiratsanträge: "She said yes"

Was die Gäste in der Hütte erleben, bekommt Vivián Bock vor allem durch das Gästebuch mit: „She said yes“ (sie hat Ja gesagt), steht in großen Buchstaben auf einer Seite. Andere Gäste haben hier ihren 18. Hochzeitstag und gleichzeitig den 28. Jahrestag gefeiert. „So etwas ist wirklich etwas Besonderes“, findet Vivián Bock. Ein anderes Paar schreibt: „An den ruhigen, gemütlichen Abenden merkt man, wie toll es auch ohne viel Chichi und Schnickschnack sein kann."

Positive Rückmeldungen wie diese freuen den 35-Jährigen und bestärken ihn darin, seine „kleine Oase“ weiterhin am Leben zu erhalten. Eigentlich ist er nämlich gar nicht in der Gastronomie- oder Hotelbranche hauptberuflich tätig. Vivián Bock ist eigentlich Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, ein Beruf, den er gerade in der heutigen Zeit auch unheimlich interessant findet: „Das Handwerk macht mir mega Spaß.“

Nebenher hat er noch die Ausbildung zum Großhandelskaufmann gemacht, in seiner Freizeit fotografiert der 35-Jährige gerne. Die Versteck-Menüs sind für ihn eine weitere Möglichkeit, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.