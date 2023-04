In Weinstadt-Schnait gibt es wieder eine Post: Wann die Filiale öffnet

Die Deutsche Post hat offenbar genug Personal für ihre neue Filiale in Weinstadt-Schnait gefunden. Nach langer Zeit ohne Post soll es nun bald mit dem Betrieb in der Lützestraße losgehen.

„Es freut mich sehr, dass unser Stadtteil Schnait jetzt wieder eine Postfiliale hat und unsere Bürger vor Ort den Service der Deutschen Post nutzen können“, sagt Oberbürgermeister Michael Scharmann in einer Pressemitteilung über den bevorstehenden Eröffnungstermin.

„Alle wichtigen Postleistungen“, aber keine Postbank-Dienste

Durch die Schließung des Lebensmittelladens Stahl im Jahr 2021 hatte es zunächst keine Post in Schnait gegeben. „Bei einer Bürgerversammlung im vergangenen Jahr betonten die Anwesenden, wie wichtig ihnen die Einrichtung einer Filiale ist“, so die Mitteilung der Stadtverwaltung. Sie unterstützte die Deutsche Post bei der Suche. Das Unternehmen hat schließlich mit dem Eigentümer der Gewerberäume in der Lützestraße 93 einen Mietvertrag geschlossen.

Öffnungszeiten der Deutschen Post in Weinstadt

Die Deutsche Post eröffnet laut Stadt Weinstadt am Montag, 24. April, um 14.30 Uhr in der Lützestraße 93. Die Filiale hat laut der Mitteilung zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag bis Freitag: 14.30 bis 17.30 Uhr

Samstag: 10 bis 13 Uhr

Die Filiale bietet laut der Mitteilung der Verwaltung „alle wichtigen Postleistungen“ an, jedoch nicht diejenigen der Postbank. „So gehören zum Angebot unter anderem der Verkauf von Briefmarken, DHL-Paketmarken, die Annahme von Briefen, Paketen, Dialogpost sowie Express- und Einschreibsendungen. Sendungen, welche die Brief- oder Paketzusteller nicht ausliefern konnten und daher Benachrichtigungen hinterlassen haben, können ebenfalls am Standort abgeholt werden.“

Die Post hatte unserer Redaktion vor einigen Wochen mitgeteilt, dass sie die neue Filiale in Schnait „vorerst mit eigenem Personal“ betreiben wolle. Es bestehe aber die Möglichkeit, dass sich am selben Ort künftig noch ein Geschäft ansiedelt, beispielsweise ein Bäcker oder Metzger: „Unser Ziel bleibt es, einen geeigneten Filialpartner zu finden, der perspektivisch das Postgeschäft übernimmt“, so Marc Mombauer, Pressesprecher von Deutscher Post AG und DHL, im Februar. Für die Schnaiter endet mit der Neueröffnung eine lange und umständliche Zeit, in der sie zu den nächstgelegenen Poststellen in Beutelsbach oder Endersbach fahren mussten.